Pogba, futuro a Marsiglia? Rami lo chiama, Paul ci pensa

Marsiglia, 22 novembre 2024 – Paul Pogba dal 30 novembre sarà un calciatore svincolato, dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla Juventus fino a giugno 2026. La squalifica per doping, inizialmente indicata per 4 anni e poi ridotta a 18 mesi, ha sicuramente condizionato la seconda esperienza bianconera del centrocampista che, fin dal suo ritorno a Torino, non è riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi come invece aveva fatto durante la sua prima parentesi sotto la Mole. Tra il 2012 e il 2016, il francese aveva giocato ben 178 partite e segnato 34 gol con la maglia della Vecchia Signora, permettendogli di diventare uno dei centrocampisti più forti del mondo, tanto che il Manchester United decise di riacquistarlo, nell’estate del 2016, per 105 milioni di euro. Dopo un inizio convincente con i red devils, Pogba è andato incontro ad una numerosa serie di infortuni e problemi fisici, che ne hanno condizionato la carriera. Dal suo ritorno alla Juventus, infatti, il centrocampista francese ha giocato soltanto 12 partite, prima di essere squalificato per doping all’inizio della scorsa stagione.

Quest’anno, tuttavia, è arrivata la svolta, con la squalifica che è stata ridotta da 4 anni a 18 mesi, perciò da marzo 2025 Pogba potrà tornare a giocare. Il suo obiettivo, come raccontato da lui stesso in un’intervista rilasciata a Sky Sports, sarebbe stato quello di tornare a giocare con la Juventus, squadra con la quale ha indubbiamente un legame affettivo forte, ma nei giorni scorsi è arrivata la nota ufficiale del club, nella quale si leggeva come la società bianconera avesse optato per la risoluzione contrattuale con l’ormai ex numero 10. A questo punto, si apre un nuovo capitolo della vita calcistica di Pogba, che non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e non vede l’ora di tornare su un campo da calcio. Se nelle scorse settimane si è parlato di un possibile futuro in MLS o in Arabia, nelle ultime ore è stato il suo ex compagno Adil Rami, ex calciatore del Marsiglia e compagno di nazionale di Pogba con il quale si è laureato campione del mondo nel 2018, che gli ha consigliato proprio un trasferimento in Costa Azzurra. La squadra francese, allenata da De Zerbi, si trova al terzo posto in Ligue 1, a 3 punti di distacco dal Monaco secondo e a 9 dal PSG capolista. È innegabile che l’ex allenatore del Sassuolo stia facendo un ottimo lavoro, e, qualora Pogba ritrovasse una buona condizione fisica, potrebbe sicuramente aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno, tra i quali ovviamente rientra la qualificazione in Champions League.