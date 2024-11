Milan-Juventus: precedenti e curiosità del big match di giornata

Milano, 22 novembre 2024 - Milan-Juventus, così come Napoli-Roma, saranno il piatto forte di questa giornata di Serie A, che riprenderà dopo due settimane pausa. I bianconeri proveranno di mantenere il ritmo del gruppo che occupa i primi posti della classifica: nelle prime sei posizioni, infatti, le squadre sono concentrate in appena 2 punti. Guida la classifica il Napoli con 26 lunghezze, seguito da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio a quota 25, per poi trovare la Juventus in sesta posizione a quota 24. Subito dopo la squadra di Thiago Motta si trova il Milan, che insegue con 18 punti (ma con una gara in meno) in compagnia del Bologna di Vincenzo Italiano.

Milan-Juventus non può ovviamente ridursi solo ad uno scontro tra due squadre vicine in classifica. I bianconeri e i rossoneri, infatti, sono tra le squadre più titolate del nostro campionato: 36 scudetti, 15 Coppe Italia, 9 Supercoppe italiane, 3 Coppe UEFA/Europa League e 2 Champions League per la Vecchia Signora, mentre il Diavolo risponde con 19 scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane e 7 Champions League. Quella tra Juventus e Milan è una rivalità che ha radici lontane: il primo scontro tra le due compagini, infatti, risale al 1903, ancora prima della nascita del campionato italiano a girone unico (1929/30). In quella partita vinse la Juventus con il risultato di 2-0, e nei successivi 14 scontri antecedenti alla nascita del campionato italiano si registrarono altre 5 vittorie della Vecchia Signora, 6 del Milan e 3 pareggi. Dal 1929/30, invece, i rossoneri comandano la classifica con 30 vittorie in 89 partite, mentre i successi dei bianconeri sono 25, con i 34 pareggi che completano il quadro definitivo. Il Milan si trova in vantaggio anche per quanto riguarda le reti realizzate: 121 contro le 107 della Juventus. Per quanto riguarda, invece, le partite con più gol segnati nella storia di questo big match a San Siro, è da registrare un 8-1 dei rossoneri nella stagione 1911/12 e un 6-1 dei bianconeri nel 1997. Domani alle 18 lo stadio San Siro ospiterà il novantesimo scontro tra queste due squadre da quando la Serie A è a girone unico, con i bianconeri che dovranno fare a meno dell’attaccante titolare Dusan Vlahovic (che ha riportato un fastidio al flessore della coscia sinistra nell’ultima sfida della sua nazionale), oltre che Bremer, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Cabal, Milik e Adzic. Nel Milan, invece, saranno assenti Florenzi, Jovic e Bennacer.