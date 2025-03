Fiorentina ko in Grecia, Palladino: "Secondo tempo inspiegabile ma tutto è ancora aperto"

Atene, 6 marzo 2025 - Delusione è la parola migliore per descrivere la serata della Fiorentina. Lo ha ribadito anche Raffaele Palladino, che nel post partita ha espresso tutta la propria amarezza per l'ennesimo approccio alla gara sbagliato da parte della sua squadra, nonostante per il passaggio del turno sia ancora tutto aperto.

"Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante l'approccio non sia stato quello che volevamo - ha spiegato l'allenatore viola -. Abbiamo preso subito due gol, poi abbiamo avuto una grande reazione, mettendo in difficoltà gli avversari. Inspiegabilmente c'è stato questo secondo tempo dove subito abbiamo preso il terzo gol. Sono davvero dispiaciuto, perché i ragazzi erano i primi a tenerci e voler fare meglio, anche nell'intervallo. Ci siamo un po' innervositi, loro perdevano un po' di tempo. Ovviamente non deve essere una scusante, ma nel secondo tempo abbiamo giocato meno. Però non è finita, c'è ancora il ritorno. Ho visto la squadra delusa ma carica. I ragazzi sono vogliosi di ribaltare il risultato". Cosa servirà per fare meglio nella gara di ritorno? "Ho già parlato alla squadra e a fine gara di solito non lo faccio mai. Ho detto che bisogna migliorare gli approcci alle partite, non può essere che ogni volta dobbiamo prendere uno schiaffo e poi reagire. E' successo già troppe volte, ed è successo anche oggi. Non può accadere più, questo ci deve servire da esperienza". Come mai questi continui alti e bassi? "Sto cercando di trovare la chiave giusta. Tante cose le abbiamo messe apposto, la squadra adesso si esprime meglio con questo sistema di gioco, adesso bisogna mettere apposto questa cosa qua, che credo dipenda più dalla mentalità. Sapevamo di venire in uno stadio caldo, non va bene prendere prima uno schiaffo e poi reagire. Dobbiamo lavorare prima sugli approcci gara. Fare questo lavoro è meraviglioso anche per questo, ovvero quello di trovare la chiave giusto e sto cercando di trovarla con tutto me stesso".