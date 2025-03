Panathinaikos-Fiorentina 3-2, il primo round agli ellenici. Non bastano Beltran e Fagioli

Firenze, 6 marzo 2025 - Il primo round se lo aggiudica il Panathinaikos, che ad Atene si impone 3-2 sulla Fiorentina, in una partita dai continui capovolgimenti di fronte specialmente nel primo tempo. Alla fine festeggiano gli ellenici, ma la qualificazione è aperta e si deciderà giovedì prossimo al Franchi (13 marzo alle ore 21). Palladino si gioca le sue carte con due sorprese di formazione. L'argentino Moreno completa il pacchetto difensivo con Comuzzo e Ranieri a protezione di Terracciano, annunciato titolare alla vigilia. Sulle corsie confermati Dodo e Gosens, al centro una mediana a tre con Richardson, Fagioli e Mandragora. In attacco Beltran a sostegno di Kean, al rientro dal 1' dopo il trauma cranico rimediato a Verona. Avvio complicatissimo per la Fiorentina, che va subito sotto nel punteggio (5'). Swiderski si ritrova il pallone dentro l'area e lascia partire una strana palombella che beffa Terracciano. Tiro che non pareva irresistibile, ma il portiere viola era un paio di passi fuori dalla porta e la traiettoria lo ha scavalcato.

La Fiorentina non gioca male, si lascia anzi preferire. Ma al 18' il Panathinaikos raddoppia. Tiro senza troppe pretese di Djuricic, Terracciano non trattiene il pallone, sul quale si avventa Maksimovic che lo spinge in rete. Errore clamoroso del portiere gigliato che poteva togliere la Fiorentina dalla partita. In realtà i compagni reagiscono alla grande. Dopo un minuto arriva il gol che riapre la gara (19').

Mandragora sventaglia per Gosens, cross del tedesco e colpo di testa di Beltran che batte Dragowski. Aumenta la pressione viola e al 23' arriva il pari. Solita giocata Mandragora-Gosens, stavolta il cross è per l'accorrente Fagioli che calcia di prima intenzione e batte ancora Dragowski, complice una deviazione decisiva di Arao che mette fuori gioco il portiere polacco. Al 35' il Pana perde capitan Kotsiras che cade male sul terreno di gioco e al suo posto entra Vagiannidis. Succede poco fino al 38', con Mandragora che calcia male in area dopo un intervento di Kean, ma soprattutto al 44' i viola festeggiano per un gol di Moreno, annullato poi dal Var. Cross di Fagioli, colpo di testa sul palo di Comuzzo e tap-in vincente dell'argentino, pizzicato però con un piede in fuorigioco. La ripresa si apre con gli stessi uomini, ma la Fiorentina la comincia male. Approccio alla frazione ancora da rivedere e al 55' i padroni di casa tornano avanti. Palla che esce male dalla metà campo viola, Djuricic punta l'area e serve un pallone per Tete, che dal limite fredda ancora Terracciano.

Fiorentina meno pimpante e stavolta la reazione non arriva. Anzi, la squadra di Palladino rischia di crollare sotto i colpi di Djuricic, che coglie un palo clamoroso al minuto 82'. Gara che si innervosisce (al fischio finale Cataldi è furibondo), complice anche l'arbitro che la spezzetta consentendo le continue perdite di tempo dei padroni di casa. Finisce 3-2, giovedì prossimo al Franchi il match di ritorno nel quale la Fiorentina dovrà ribaltare il punteggio. Impresa non impossibile, ma servirà maggior solidità difensiva. Il tabellino Panathinaikos Fiorentina 3-2 PANATHINAIKOS (3-4-3): Dragowski; Maksimovic (76' Cerin), Arao, Ingason; Kotsiras (34' Vagiannidis), Siopis, Ounahi, Mladenovic; Tete, Swiderski (76' Ioannidis), Djuricic (92' Mancini). All. Rui Vitoria. FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson (59' Cataldi), Fagioli (75' Parisi), Gosens; Beltran (75' Gudmundsson), Kean. All. Palladino. Arbitro: Lambrechts (Belgio) Marcatori: 5' Swiderski (P), 19' Maksimovic (P), 20' Beltran (F), 23' Fagioli (F), 55' Tete (P) Ammoniti: Tete (P), Moreno (F)