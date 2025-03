Fiorentina contro il Panathinaikos: Conference League, diretta dell’andata degli ottavi

Atene, 6 marzo 2025 – La Fiorentina affronta il Panathinaikos nella prima delle due gare degli ottavi di Conference League. Comincia dunque la fase eliminatoria del torneo. Per la squadra di Palladino un banco di prova importante, in quello che è un nuovo assalto al trofeo che ha sfiorato per due anni consecutivi. Giovedì 13 marzo alle 21 il ritorno al Franchi. Segui la diretta qui sotto.