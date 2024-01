Coppa Africa: pari tra Egitto e Ghana, si rialza la Nigeria, 6 gol nel match tra le Guinee

Milano, 19 gennaio 2024 - Primi match di seconda giornata di Coppa d'Africa 2024 in archivio e la situazione dei gironi A e B che comincia a delinearsi in vista della terza, e decisiva, giornata. I padroni di casa della Costa d'Avorio si arrendono per 0-1 contro la Nigeria grazie al rigore del difensore ex Udinese Troost-Ekong nel secondo tempo. Pareggio tra Egitto e Ghana, con brutte notizie per entrambe le parti: il punto non aiuta tanto le Black Stars che ora devono sperare in un risultato a loro favorevole nel match tra Capo Verde e Mozambico, mentre per quanto riguarda i Faraoni c'è apprensione per le condizioni di Momo Salah infortunatosi durante il match. Nell'ultima gara, la sfida fra Guinea Equatoriale e Guinea Bissau, pioggia di gol. Ripercorriamo i tre match e vediamo le classifiche del girone A e del B.

Il rigore di Troost-Ekong regala tre punti alle Super Aquile

Era uno dei due big match di giornata, i padroni di casa della Costa d'Avorio che ricevono le Super Aquile nigeriane ferite dal pari contro la Guinea Equatoriale nella prima giornata. Tanto, tantissimo talento in campo soprattutto nei reparti avanzati: Osimhen-Chukwueze-Lookman da una parte, Boga, Pépé e Kouame dall'altra. Ironia della sorte, a decidere il match però è stato un difensore, in particolare William Troost-Ekong, ex Udinese ora a Salonicco. Il capitano della Nigeria non ha tremato dal dischetto al minuto 55', tirando un vero e proprio siluro sotto la traversa. Senza gol, ma comunque positivo Victor Osimhen, partito ovviamente titolare assieme a Lookman e Chukwueze. Ora alla Nigeria basterà un pari nell'ultimo match del girone contro la Guinea Bissau.

Nigeria 1-0 Costa d'Avorio. Troost-Ekong rig. (NIG) 55'

Emilio Nsue ne fa tre e la Guinea Equatoriale si porta in testa al girone

Quello che può essere considerato come un "derby" tra la Guinea Equatoriale e la Guinea Bissau se lo sono aggiudicati i Tuoni per 4-2. Ritmi elevatissimi a inizio gara, tanto che la partita si sblocca dopo venti minuti grazie a Nsue che approfitta di un errrore della difesa della Guinea Bissau per fare 1-0. I Licaoni reagiscono e trovano il gol del pari dopo un quarto d'ora: cross dalla destra, Orozco cerca ma non trova l'anticipo su Franculino Djú, la palla carambola in porta ed è autogol per l’1-1. Non c'è partita nei secondi 45 minuti: la Guinea Equatoriale sigla subito il 2-1 con Miranda, poi sale in cattedra Nsue che griffa il 3-1 e il 4-1, per la tripletta personale; addirittura il secondo saltando il portiere. Nel finale arriva il gol che accorcia le distanze con José Correia, ma finisce 4-2.

Guinea Equatoriale 4-2 Guinea-Bissau. Nsue (GUE) 21', Orozco autogol (GUB) 37', Miranda (GUE) 46', Nsue (GUE) 51', Nsue (GUE) 61', Correia (GUB) 93'

Classifica girone A: Guinea Equatoriale 4, Nigeria 4, Costa d'Avorio 1, Guinea Bissau 0

L'Egitto pareggia con il Ghana, ma perde Salah

Dopo la sconfitta contro Capo Verde, il Ghana conquista un solo punto contro l'Egitto di Momo Salah, uscito per infortunio nel primo tempo. Nei primi 45 minuti il Ghana passa in vantaggio con Kudus, in pieno recupero. Nella ripresa meglio i Faraoni, con il Ghana che difende il gol del vantaggio fino al 69', quando a segnare il gol del pari è Marmoush. Da li a poco, il Ghana torna avanti, ancora con Kudus, ma l'Egitto ristabilisce la parità questa volta con Mostafa Mohamed. Finisce 2-2. Ora per le sorti di entrambe le squadre, in particolar modo per le Black Stars, sarà fondamentale il risultato del match di oggi tra gli Squali Blu di Capo Verde e il Mozambico.

Egitto 2-2 Ghana. Kudus (GHA) 48', Marmoush (EGI) 69', Kudus (GHA) 71', Mohamed (EGI) 74'.

Classifica girone B. Capo Verde 3*, Egitto 2, Mozambico 1*, Ghana 1. * una partita in meno