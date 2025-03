Qui Ancona. Dorici verso l’Aquila con problemi in difesa

L’Ancona riprenderà gli allenamenti oggi in vista della trasferta di domenica a L’Aquila. Ci saranno innanzitutto da valutare le condizioni di Boccardi, alle prese con un infortunio alla caviglia, e quelle di Niccolò Bellucci, uscito anzitempo dalla sfida con la Samb per un risentimento muscolare. La speranza, per il reparto arretrato biancorosso, è che almeno uno dei due ce la faccia ad andare in panchina, perché altrimenti Massimo Gadda non avrebbe centrali in sostituzione a Rovinelli, Codromaz e Magnanini, unici candidati a vestire la maglia da titolari. Non è un buon momento per il gruppo di difensori dorici, in compenso l’Ancona dovrebbe aver recuperato Martiniello: il bomber nei giorni scorsi non s’è allenato a causa di una forma febbrile ma oggi dovrebbe rientrare in gruppo con i compagni, pronto a sfruttare le energie positive che gli derivano dall’aver raggiunto quota 12 reti personali in questo campionato. Quella di domenica sarà la seconda sfida a una big nel giro di due settimane e l’Ancona, dopo aver fatto un’ottima figura contro la Samb, coincisa con un pareggio che è andato un po’ stretto ai dorici, stavolta al Gran Sasso d’Italia vorrà replicare innanzitutto la prestazione della partita con la Samb, ma anche riuscire a vincere. Mancano sette partite alla fine della stagione regolare, di cui quattro in trasferta, e quella di L’Aquila è la prima: un conto alla rovescia per i dorici che a cominciare da domenica dovranno cercare di riprendere la corsa per difendere il quinto posto da Fossombrone, che insegue a una lunghezza, ma anche dall’Atletico Ascoli, a tre, e poi dalla Vigor e dal Castelfidardo, perché gli inseguitori dei dorici sono tutti raggruppati in poco spazio. L’Ancona ha l’obiettivo di conquistare i playoff e di farlo dalla migliore posizione possibile. In questo senso potrebbero venirle in aiuto le difficoltà che sembra stia attraversando il Chieti, al momento quarto con nove punti di vantaggio sui dorici. Se il Chieti nelle prossime settimane dovesse trovarsi in una situazione complicata, ecco che l’Ancona, infilando una serie di risultati positivi, potrebbe approfittarne e arrivare in fondo alla regular season anche con un quarto posto in tasca. Un buon motivo per continuare a crederci e per scendere in campo già domenica con le migliori intenzioni per provare a raccogliere tre punti che per Alluci e compagni sarebbero fondamentali per rilanciarsi in classifica.

g.p.