Cremonese, a Catanzaro la gioia è last minute

Uno splendido duetto Johnsen-Barbieri a fil di sirena regala alla Cremonese una preziosa vittoria sul difficile campo del Catanzaro. L’incontro del “Ceravolo” si chiude così 2-1 per la formazione di Stroppa dopo una gara combattuta e con diverse occasioni su entrambi i fronti. Gli ospiti passano in vantaggio dopo soli 5’ con una prodezza balistica di Castagnetti, ma vengono raggiunti ancora una volta e nel finale, quando sembra che i giallorossi credano maggiormente nella vittoria, giunge lo spunto che fa la differenza e rilancia in modo importante le ambizioni dei grigiorossi. La partita si fa subito molto accesa. Passano infatti solo 5’ e già gli ospiti sbloccano il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Castagnetti duetta con Zanimacchia e lascia partire un beffardo tiro-cross che trafigge Pigliacelli. I grigiorossi potrebbero raddoppiare solo 4’ più tardi, ma prima De Luca e poi Vazquez non riescono a ribadire in porta la sfera. I giallorossi possono così rimanere in partita e all’11’ il temuto Iemmello, ben servito da Bonini, manda d’un soffio a lato. La sfida è viva, con ripetuti capovolgimenti di fronte, ma al 28’, dopo una ghiotta occasione non concretizzata dall’ex Vandeputte, Compagnon si presenta a tu per tu con Fulignati e trafigge l’altro atteso ex della serata. Tutto da rifare per la squadra di Stroppa, che torna a spingere con decisione. Provano la conclusione Vandeputte (due volte), De Luca e Zanimacchia, ma il primo tempo si chiude senza altre segnature. Nella ripresa parte bene il Catanzaro, che tenta di rendersi minaccioso con Bonini e Iemmello, ma Fulignati non si lascia sorprendere. Dopo un botta e risposta tra Pagano e Vazquez rimasto senza esito, al 31’ Castagnetti lancia un invitante pallone per Zanimacchia, ma Pigliacelli è attento ed in uscita sventa la minaccia.

Nei minuti finali è il Catanzaro a farsi maggiormente intraprendente, ma la rete difesa da Fulignati rimane imbattuta, mentre al 43’ Johnsen serve in bello stile un assist perfetto a Barbieri che non sbaglia e supera Pigliacelli per la rete del 2-1 che, dopo un prolungato controllo al Var, assegna i tre punti in palio agli ospiti che tornano dalla Calabria con una preziosa iniezione di fiducia. Catanzaro-Cremonese 1-2 (1-1)

Catanzaro (4-4-2): Pigliacelli 6; Situm 6, Brighenti 6,5, Antonini 6, Bonini 6,5; Compagnon 6,5 (13’ st Pagano 6), Petriccione 6, Pompetti 6 (35’ st Koutsoupias 6), D’Alessandro 6 (13’ st Cassandro 6); Iemmello 6,5 (20’ st Pittarello 6), Biasci 6 (35’ st Seck 6). A disposizione: Dini; Turicchia; Scognamillo; La Mantia; Ceresoli; Buso; Coulibaly. All: Fabio Caserta 6.

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6, Moretti 6,5, Bianchetti 6; Zanimacchia 6 (49’ st Quagliata sv), Collocolo 6,5, Castagnetti 6,5, Vandeputte 6,5 (49’ st Pickel sv), Sernicola 6 (22’ st Barbieri 6,5); Vazquez 6, De Luca 6 (28’ st Johnsen 6,5). A disposizione: Saro; Jungdal; Triacca; Lordkipanidze; Milanese; Gabbiani. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce 6.

Reti: 5’ pt Castagnetti; 28’ pt Compagnon; 43’ st Barbieri.

Note: ammoniti: Collocolo; Iemmello; Antov; Cassandro; Moretti; Vazquez – angoli: 4-6 – recupero: 1’ e 6’.