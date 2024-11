La Cremonese si arrende a un Pisa concreto ed efficace: analisi di una sconfitta

Non riesce l’assalto alla regina della Cremonese, che viene sconfitta 3-1 da un Pisa concreto ed efficace e vede infliggere un duro colpo alla sua voglia di promozione diretta. Sul fronte opposto grande euforia per la capolista di Pippo Inzaghi, che consolida in modo significativo il suo primato ed offre una notevole dimostrazione del potenziale a sua disposizione.

L’attesa sfida al vertice entra subito nel vivo. Già nei primi minuti Piccinini e Marin pungono per la capolista, ma ben presto arriva la risposta dei padroni di casa, che ci provano prima con Bonazzoli e poi con Sernicola. Dopo il felice approccio dei toscani, con il passare dei minuti cresce d’intensità l’azione della compagine di Corini. Diversi giocatori grigiorossi provano la conclusione (nell’ordine Vandeputte, Castagnetti e Johnsen), ma nel momento forse migliore della Cremonese i nerazzurri colpiscono.

Corre il 26’ quando Touré lancia un cross insidioso verso l’area locale. La palla rimane in zona pericolo e, dopo un rimpallo fortuito su Sernicola, finisce a Marin che di prima intenzione firma il vantaggio della formazione di Inzaghi. L’inatteso svantaggio rappresenta un duro colpo per la Cremonese, che 3’ più tardi rischia il raddoppio, ma il palo salva Fulignati da una pericolosa conclusione di Moreo deviata da un difensore. Lo sbandamento della Cremonese è però di breve durata e al 37’ il risultato torna in parità. Una veloce manovra corale libera al tiro Vazquez che sfrutta la ghiotta occasione e batte Semper.

Il copione della gara cambia e, a questo punto, sono i grigiorossi a sfiorare il sorpasso, ma Bonazzoli si vede neutralizzare una splendida girata al volo da un provvidenziale intervento del portiere ospite. Nell’unico minuto di recupero, però, il Pisa allunga nuovamente. Ancora Touré si invola sulla fascia sinistra e riesce a servire Piccinini, che anticipa tutti (fischio dell’arbitro compreso) e firma il 2-1 che accompagna le due contendenti all’intervallo.

La squadra di mister Corini inizia la ripresa spingendosi in avanti con generosità, ma, così facendo, offre spazi invitanti per le ripartenze dei nerazzurri e al 12’ Tramoni percorre il corridoio giusto e firma il tris che rende proibitivo l’inseguimento dei padroni di casa. I grigiorossi cercano di rimanere in partita, ma, nonostante la volontà e i cambi di Corini che spinge in avanti suoi per evitare la prima sconfitta dal suo arrivo sulla panchina grigiorossa, i padroni di casa non riescono a riaprire la contesa che termina con un eloquente 3-1 che rafforza in modo importante le ambizioni dei nerazzurri ed infligge la prima delusione alla Cremonese del tecnico bagnolese.

Cremonese-Pisa 1-3 (1-2)

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati 6,5; Antov 6 (1’ st Barbieri 6), Ravanelli 6, Bianchetti 6,5, Sernicola 6; Castagnetti 6 (32’ st Majer 6), Collocolo 6,5; Vandeputte 6 (32’ st Zanimacchia 6), Vazquez 6,5, Johnsen 6 (21’ st De Luca 6); Bonazzoli 6 (1’ st Nasti 6). A disposizione: Saro; Quagliata; Pickel; Buonaiuto; Moretti; Lochoshvili; Milanese. All: Eugenio Corini 6.

Pisa (3-4-2-1): Semper 6,5; Rus 6 (1’ st Calabresi 6), Caracciolo 6,5, Canestrelli 6; Touré 7, Marin 6,5, Piccinini 6,5, Beruatto 6 (14’ st Angori 6); Tramoni 6,5 (18’ st Vignato 6), Moreo 6,5 (38’ st Hojholt sv); Lind 6 (14’ st Mlakar 6). A disposizione: Nicolas; Loria; Nicholas Bonfanti; Abildgaard; Arena; Jevsenak; Giovanni Bonfanti. All: Filippo Inzaghi 6,5.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce 6.

Reti: 26’ pt Marin; 37’ pt Vazquez; 46’ pt Piccinini; 12’ st Tramoni.

Note: ammoniti: Rus; Barbieri – angoli: 4-1 – recupero: 1’ e 4’.