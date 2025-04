Derby col Mantova, la Cremonese vuole compiere un passo in avanti

Dopo il rinvio dell’attesa gara con il Pisa, la Cremonese riprende il suo cammino per ospitare allo “Zini” il Mantova. Un derby lombardo che si preannuncia quanto mai ricco di motivi di interesse.

Da una parte la squadra di Stroppa è determinata a vincere per prepararsi il miglior posto possibile nella griglia dei play off, mentre dall’altra la matricola guidata dall’ex Possanzini (con trascorsi a Cremona ci sono anche Redolfi, Burrai, Brignani e lo squalificato Cella), risalita a +2 sulla zona play out, punta a raccogliere il risultato positivo necessario per non scivolare nuovamente nella parte calda della classifica.

Intenti diametralmente opposti, che chiamano i grigiorossi a mettere in campo il meglio del loro repertorio in questa nuova prova da non sbagliare sulla via degli spareggi-promozione. Sul fronte della formazione sono diversi i dubbi che mister Stroppa risolverà solo in extremis, possibili ballottaggi che, in pratica, riguardano ogni reparto. Partendo dalla difesa, davanti a Fulignati sono sicuri di una maglia da titolare Ravanelli e Bianchetti, ma per il terzo centrale Antov e il rientrante Ceccherini si stanno contendendo la possibilità di partire dal 1’. In mezzo al campo, al di là del dualismo tra Pickel e Collocolo per un posto nel settore nevralgico accanto a Castagnetti e Vandeputte, l’incognita principale riguarda le condizioni di Azzi. L’ex cagliaritano non è al meglio e l’allenatore grigiorosso deve decidere se fare il possibile per recuperarlo oppure optare per un rientro più graduale (visto anche l’approssimarsi dei play off). Nel caso di forfait (anche per ragioni di prudenza) di Azzi sono soprattutto due le soluzioni tra le quali deve scegliere mister Stroppa, che potrebbe inserire Zanimacchia sulla fascia sinistra oppure spostare Barbieri sulla mancina presentando dall’inizio a destra Zanimacchia o spostare sulla fascia destra Collocolo, confermando sulla mancina l’ex pisano. Sono diverse le possibilità a disposizione dell’allenatore lodigiano pure in avanti, dove, sempre indisponibile lo squalificato Vazquez, De Luca è in pole-position per il ruolo di punta di riferimento, mentre Johnsen e Valoti si contendono la possibilità di scendere in campo dal 1’ al suo fianco.

Meritano di essere considerate pure le chances di Bonazzoli per quello che sarebbe uno schieramento più offensivo di una squadra decisa a conquistare i tre punti che possono rappresentare il giusto viatico verso il gran finale di stagione che a Cremona tutti vogliono: “La squadra sta bene e tutti stanno crescendo. Dobbiamo solo imparare a concretizzare quello che riusciamo a creare per compiere il definitivo passo in avanti”. È la sintesi della presentazione di Giovanni Stroppa che chiede alla sua Cremonese di crescere ancora per guardare al gran finale di stagione con fondate ambizioni.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Johnsen, De Luca. All: Stroppa. Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

La partita si giocherà venerdì 25 aprile alle ore 18 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.