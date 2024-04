Serie B, contro il Catanzaro per la Cremonese è vietato sbagliare. In palio tre punti chiave per la promozione diretta

Le piccole hanno giocato un grande scherzo alla Cremonese. Un semplice gioco di parole, ma che, purtroppo, inquadra in modo reale la situazione nella quale si è venuta a trovare la squadra grigiorossa, scivolata dal secondo posto solitario in classifica ad un ritardo di cinque punti dal Como (e dalla promozione diretta in serie A) quando mancano ancora cinque giornate alla conclusione della regular season della serie B. Oltre ai numeri, che già sono piuttosto eloquenti, c’è da registrare pure il momento tutt’altro che brillante della squadra di mister Stroppa evidenziato dalle ultime uscite, caratterizzate da tanti tiri in porta e da una grande difficoltà a concretizzare.

È questo il quadro, tutt’altro che esaltante, nel quale domani (fischio d’inizio alle 16,15) la Cremonese, ancora con Saro in porta e senza lo squalificato Collocolo, renderà visita al Catanzaro. Un avversario ostico e che segue direttamente i grigiorossi, con un distacco che ora si è ridotto a quattro punti. Il giusto stimolo per cercare il sorpasso ai giallorossi, che nell’occasione possono contare pure sul sempre caldo sostegno del proprio pubblico. Al di là delle intenzioni dei calabresi, però, la squadra di Stroppa deve rimanere ben concentrata su quello che sta accadendo al suo interno, con le sempre più evidenti difficoltà realizzative che sono affiancate dalle condizioni certo non ottimali di diversi elementi chiave e dai troppi errori che offrono agevolmente la via della rete all’avversario di turno.

Nel corso di una stagione, specie se lunga e faticosa come quella del torneo cadetto, può capitare di incorrere in cali di rendimento, ma in questo momento l’atteggiamento che deve caratterizzare i grigiorossi è uno solo. Recriminare sui punti sciupati con rivali apparentemente alla portata come Sudtirol, FeralpiSalò e Ternana e su quello che potrebbe dire ora la classifica anche con un semplice pareggio in incontri che, invece, si sono persi in malo modo, non serve a niente.

Piuttosto la Cremonese è chiamata a concentrarsi sui cinque incontri che ancora rimangono da disputare, trasformandoli in altrettante finali da cercare in tutti i modi di vincere. Stroppa ed i suoi giocatori i conti li potranno fare alla fine, ma in ogni caso, facendo bene in questo rush finale, avranno l’opportunità di presentarsi agli appuntamenti che decideranno l’intero Campionato nelle condizioni migliori e con la giusta convinzione. Se poi le rivali Como e Venezia, dovessero fermarsi proprio sulla linea del traguardo, i grigiorossi dovranno essere pronti a sfruttare l’occasione. Il tutto, naturalmente, partendo da una prova vincente e convincente in casa di un Catanzaro assai temibile, ma da staccare ulteriormente in classifica. Probabili formazioni: Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Petriccione, Verna (Pontisso/Pompetti), Vandeputte; Iemmello, Biasci (Ambrosino). All: Vivarini. Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Falletti, Coda (Tsadjout). All: Stroppa.