Semifinale Playoff Serie B Catanzaro-Cremonese, i grigiorossi iniziano l'assalto decisivo alla serie A

Cremona, 20 maggio 2024 – Per la Cremonese è arrivato il momento di entrare in gioco nei play off che per la squadra di mister Stroppa valgono tutta una stagione. La squadra grigiorossa partirà dalla semifinale con il Catanzaro, un doppio confronto che si preannuncia assai aperto.

L’andata si giocherà domani sera alle 20.30 allo “Stadio Ceravolo”, mentre il ritorno si disputerà sabato sera allo “Zini”, dove si conoscerà la formazione che sfiderà la vincente del duello tra Venezia e Palermo nella finale che mette in palio l’ultimo biglietto utile per salire in serie A. I 180’ che stanno per andare in scena tra la Cremonese e i giallorossi partono da doppio 0-0 maturato durante la stagione regolare tra le due contendenti. Due incontri senza reti, appunto, ma sempre molto aperti e combattuti, proprio come si preannuncia questa semifinale che, pur tendendo conto del cammino stagionale delle due compagini, sfugge ai pronostici. In effetti i calabresi, pur indossando i panni della matricola, non nutrono alcun timore reverenziale nei confronti dei grigiorossi, ma, al contrario, sono determinati a far proseguire il loro splendido sogno.

Punto di forza della formazione di Vivarini, oltre al gioco collaudato di questi ultimi anni, sono alcuni elementi che in qualsiasi momento possono dare lo spunto in grado di fare la differenza. In effetti giocatori come il bomber Iemmello e il talentuoso Vandeputte dovranno ricevere la massima attenzione dalla retroguardia grigiorossa che, però, non deve trascurare neppure i vari Biasci, Pontisso e Sounas.

Indizi che fanno subito capire che questa doppia sfida si presenta molto complicata per una Cremonese che, però, ha le qualità che occorrono per andare avanti. In questo senso, al di là di quelle che saranno le scelte definitive di mister Stroppa sulla formazione che domani sera scenderà in campo dal 1’ (mai come in questa occasione ogni decisione dovrà essere ben ponderata e analizzata sotto tutti i punti di vista), bisogna riservare un occhio di riguardo all’aspetto temperamentale e all’approccio ad un incontro così importante.

Il “Ceravolo”, in effetti, sarà pieno in ogni ordine di posto e trasmetterà tutto il suoi calore ai giallorossi. Un ambiente sicuramente “incandescente” che, comunque, la Cremonese, grazie anche all’esperienza di cui dispone, dovrà affrontare con la sicurezza e la voglia di fare risultato che possono e devono indirizzare sin dalla prima “tappa” la semifinale nella direzione desiderata in casa grigiorossa. Se poi Vazquez, Coda, Johnsen e Castagnetti riusciranno a mettere in mostra il meglio delle loro giocate, i tifosi di Cremona potranno dare più concretezza al loro sogno di un immediato ritorno in serie A.

Probabili formazioni

Catanzaro (4-4-2): Fulignati (Sala); Situm (Brighenti), Antonini, Scognamillo, Veroli (Oliveri); Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

All: Vincenzo Vivarini.

Cremonese (3-5-2): Saro (Jungdal); Antov, Bianchetti, Marrone (Lochoshvili); Sernicola, Pickel (Collocolo), Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All: Giovanni Stroppa.

La partita si giocherà domani, martedì 21 maggio, alle 20.30, allo Stadio Ceravolo di Catanzaro e sarà visibile su Sky e Dazn.