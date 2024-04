La Cremonese non va oltre il pareggio, più lontano il secondo posto

La Cremonese ci prova, ma in casa di un ottimo Catanzaro non riesce a sbloccare lo 0-0 iniziale e, nonostante la volontà profusa, è costretta ad uscire dal “Ceravolo” solo con un punto per un pareggio che fa aumentare il distacco da un Como sempre più lanciato e vittorioso in trasferta con la FeralpiSalò. Il match giocato in Calabria si rivela piacevole e con frequenti capovolgimenti di fronte sin dall’inizio. Dopo un botta e risposta rimasto senza esito nei primi minuti, le due contendenti continuano a farsi pericolose e poco prima della mezz’ora Ambrosino e Pickel vanno vicini al vantaggio, ma il punteggio rimane immutato, così come non cambia dopo gli spunti ancora di Ambrosino e di Pickel.

Il primo tempo si chiude nel segno degli ospiti. Al 43’ Johnsen viene lanciato tutto solo davanti all’attento Fulignati, ma, questa volta, il portiere calabrese non deve mettere alla prova i suoi riflessi, visto che l’ex giocatore del Venezia manca lo specchio della porta. Nella ripresa la squadra di Stroppa parte a spron battuto e al 3’ “intravede” il vantaggio. Complice il vento, un tiro-cross di Castagnetti assume una traiettoria difficile da controllare e la palla colpisce in pieno la traversa. Col passare dei minuti i grigiorossi aumentano i giri del loro motore, costringendo i giallorossi sulla difensiva, ma al 14’ sono i calabresi a sfiorare il vantaggio, con Biasci che si vede respingere il tiro da ottima posizione. I due allenatori cominciano la consueta girandola delle sostituzioni, ma il copione della gara non cambia.

L’incontro rimane aperto, ma lo 0-0 non si schioda. Nel finale Ghiglione e Stoppa vanno vicini al sospirato vantaggio, ma la rete difesa da Saro e da Fulignati rimane inviolata sino al triplice fischio dell’arbitro che sancisce la divisione della posta in palio. La Cremonese, che venerdì, in anticipo, giocherà la sfida diretta in casa del Venezia, raccoglie così solo un punto che la fa scivolare a sette lunghezze dal Como quando mancano solo quattro giornate alla conclusione. CATANZARO-CREMONESE 0-0 (0-0) Catanzaro (4-4-2): Fulignati 7; Situm 6,5, Scognamillo 6,5, Antonini 6, Veroli 6; Sounas 6,5 (32’ st Stoppa 6), Petriccione 6 (32’ st Pompetti 6), Pontisso 6 (8’ st Ghion 6), Vandeputte 6,5 (46’ st Brighenti sv); Ambrosino 6,5 (8’ st Biasci 6), Iemmello 6. A disposizione: Sala; Borrelli; Brignola; Krajnc; Oliveri; Miranda; Donnarumma. All: Vincenzo Vivarini 6,5. Cremonese (3-5-2): Saro 6; Antov 6, Ravanelli sv (13’ pt Lochoshvili 6), Bianchetti 6,5; Zanimacchia 6,5 (31’ st Ghiglione 6), Vazquez 6 (31’ st Buonaiuto 6), Castagnetti 6,5, Pickel 6,5, Sernicola 6; Johnsen 6 (40’ st Falletti sv), Tsadjout 6 (40’ st Coda sv). A disposizione: Livieri; Marrone; Ciofani; Afena-Gyan; Abrego; Quagliata; Majer. All: Giovanni Stroppa 6. Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila 6. Reti: ---. Note: ammoniti: Bianchetti; Pickel; Petriccione; Johnsen – angoli: 2-6 – recupero: 1’ e 4’ + 1’.