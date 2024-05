La Cremonese si butta via: dopo il doppio vantaggio a Catanzaro finisce 2-2

La Cremonese inizia di slancio l’andata della semifinale play-off, ma si spegne troppo presto e nella ripresa è costretta a subire il ritorno del Catanzaro, che rimonta dallo 0-2 e chiude in avanti alla ricerca del gol-partita. Nel finale la squadra di Stroppa deve soffrire, ma riesce a condurre comunque in porto un pareggio che può essere considerato comunque prezioso in vista del ritorno di sabato allo “Zini”.

Formazione sostanzialmente confermata per i calabresi, mentre gli ospiti si presentano con diverse sorprese, dal rientro di Ravanelli, che cancella tutti i dubbi della vigilia, alla presenza dal 1’ di Quagliata sulla fascia sinistra e della coppia avanzata Ciofani-Tsadjout. Novità studiate proprio in relazione alle caratteristiche dell’avversario da parte di mister Stroppa, che viene premiato dal buon inizio dei grigiorossi. In effetti in avvio i giallorossi cercano di far valere il fattore campo, ma gli ospiti pungono subito. Nel giro di pochi minuti, infatti, Tsadjout, Castagnetti e Zanimacchia minacciano Fulignati che si deve arrendere al 14’. Un tiro di Vazquez, arretrato a centrocampo nella serata del “Ceravolo”, viene deviato da Scognamillo. La palla si stampa così sulla traversa, ma sulla ribattuta Tsadjout è più lesto di tutti ed insacca il vantaggio dei grigiorossi. Gli ospiti cercano di far valere l’entusiasmo per il gol siglato, ma con il passare dei minuti cresce il ritmo della formazione di Vivarini, che cerca di raddrizzare la situazione con Pontisso e Vandeputte, ma la retroguardia grigiorossa è sempre attenta. Nel finale del primo tempo Zanimacchia prova ad allentare la pressione dei padroni di casa, mentre sul fronte opposto è Vandeputte il più attivo, ma la rete difesa da Saro non corre particolari pericoli.

Le due contendenti cominciano la ripresa alla massima velocità. Dopo 5’ arriva il raddoppio di Ciofani che sembra chiudere anzitempo la contesa con uno splendido stacco di testa, ma il Catanzaro è di ben altro parere e alla prima replica, dopo nemmeno 60”, riapre la partita con Biasci, abile a mandare il pallone dove Saro non può arrivare. La gara continua a regalare emozioni e dopo una prolungata fase di equilibrio, arriva lo spunto che offre a Brignola il pallone giusto per colpire una difesa grigiorossa colpevolmente ferma. Il pareggio in rimonta dei giallorossi cambia il copione della partita e la squadra di Vivarini crede nel sorpasso. La Cremonese è così costretta a serrare le fila e il quarto d’ora finale non è affatto facile per la formazione di Stroppa. I giallorossi chiudono in avanti e Donnarumma sciupa due ghiotte occasioni, ma gli ospiti riescono a tenere stretto sino alla conclusione del recupero il comunque prezioso pareggio che consente ai grigiorossi di poter contare nel ritorno di sabato allo “Zini” su due risultati per conquistare l’accesso alla finale-promozione.

Il tabellino e le pagelle

Catanzaro-Cremonese 2-2 Catanzaro (4-4-2): Fulignati 6,5; Oliveri 6, Antonini 6,5, Brighenti 6,5, Scognamillo 6 (11’ st Veroli 6); Sounas 6 (11’ st Brignola 6), Petriccione 6, Pontisso 6,5 (34’ st Pompetti sv), Vandeputte 7; Iemmello 6,5, Biasci 6,5 (34’ st Donnarumma sv). A disposizione: Sala; Borrelli; Verna; Stoppa; Krajnc; Rafele; Viotti; Miranda. All: Vincenzo Vivarini 6,5.

Cremonese (3-5-2): Saro 6,5; Antov 6, Ravanelli 6, Bianchetti 6; Zanimacchia 6,5 (22’ st Sernicola 6), Vazquez 6,5 (22’ st Abrego 6), Castagnetti 6,5, Pickel 6,5, Quagliata 6 (34’ st Ghiglione sv); Tsadjout 6,5 (34’ st Coda sv), Ciofani 6,5 (13’ st Johnsen 6). A disposizione: Jungdal; Marrone; Falletti; Buonaiuto; Tuia; Majer; Lochoshvili. All: Giovanni Stroppa 6,5. Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova 6.

Reti: 14’ pt Tsadjout; 5’ st Ciofani; 6’ st Biasci; 23’ st Brignola. Note: ammoniti: Vazquez; Quagliata - angoli: 3-4 - recupero: 2’ e 6’.