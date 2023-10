Coppa Italia, la Cremonese ritrova il Cittadella

Cremona, 30 ottobre 2023 – Sono trascorse solo poche ore dal blitz vincente della Cremonese in casa del Cittadella e le due squadre stanno per ritrovarsi di fronte. Per il match che si giocherà domani (alle 15) allo “Zini”, però, non ci sono in palio punti preziosi per il Campionato di serie B, ma la possibilità di superare il secondo turno di Coppa Italia e andare a giocarsi la successiva sfida in casa della Roma (che evoca ai grigiorossi splendidi ricordi).

Dopo le fatiche dell’anticipo di venerdì 27 e in vista anche dei prossimi impegni del torneo cadetto, è facile ipotizzare un ampio turn over da parte di entrambi gli allenatori che, comunque, chiedono risposte importanti a questo incontro infrasettimanale. Mister Stroppa, che deciderà in extremis chi schierare in porta tra Sarr e Jungdal, spera di poter risolvere una volta per tutte il tabù delle partite casalinghe.

I grigiorossi, in effetti, sembrano molto più efficaci e sicuri in trasferta rispetto a quando devono giocare davanti al proprio pubblico, magari con l’obbligo di condurre le redini del gioco contro avversari molto chiusi. Per quel che riguarda quelli che potrebbero essere i giocatori più attesi di questa sfida ad eliminazione diretta (che si deve concludere proclamando la contendente qualificata) senza dubbio Bertolacci, fermo in panchina nelle ultime gare, merita un occhio di riguardo. Per l’ex genoano si tratta dell’occasione giusta per cercare di riprendersi un ruolo di guida nel centrocampo grigiorosso, un reparto che domanderà conferme importanti pure ad Abrego, mentre Quagliata a sinistra e Tsadjout in avanti sono decisi a dimostrare di meritare in pieno la fiducia dell’allenatore.

Contro un avversario come i patavini, che oltre a non avere nulla da perdere cercheranno di “vendicare” lo sgarbo subito al “Tombolato”, c’è un altro aspetto che la Cremonese dovrà porre al centro dell’attenzione ed è quello mentale. Ai grigiorossi di Stroppa serve una prova vincente e convincente non solo per far proseguire il proprio cammino in Coppa Italia dopo le grandi soddisfazioni della passata stagione, ma anche per ribadire nel modo più concreto di avere le qualità giuste per portarsi in prima fila in questa combattuta serie B.

Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Sarr (Jungdal); Tuia, Ravanelli. Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Bertolacci, Abrego, Quagliata; Ciofani (Vazquez), Tsadjout. All: Stroppa. Cittadella (4-3-1-2): Maniero (Kastrati); Carissoni (Giraudo), Pavan, Angeli, Salvi; Vita, Branca, Carriero (Amatucci); Cassano; Pittarello (Maistrello), Magrassi. All: Gorini. La partita si giocherà allo Stadio “Zini” di Cremona martedì 31 ottobre alle 15 e sarà visibile su Italia1 e su skysport.it.