La Cremonese ospita il Cittadella (pensando ai play off)

Cremona – Tra la Cremonese e l’attesa gara di andata delle semifinali dei play off c’è il match casalingo di domani sera con il Cittadella. Una gara alle quale le due contendenti non hanno più nulla da chiedere, ma che devono affrontare per portare a termine la stagione regolare di serie B. La squadra di Stroppa, in effetti è già sicura del quarto posto, mentre qualche battuta a vuoto di troppo ha estromesso i granata dalla corsa agli spareggi-promozione. Viste simili premesse, è facile prevedere che in quest’ultima giornata di Campionato potranno trovare spazio alcuni giocatori che finora hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra o ai quali i due tecnici sono pronti ad offrire una vetrina da far fruttare in chiave futura.

Un discorso che vale a maggior ragione per i grigiorossi, che non devono in alcun modo correre il rischio di compromettere la fondamentale sfida delle semifinali play off. Proprio per questo, oltre allo squalificato Pickel, mister Stroppa contro i patavini pare intenzionato a non rischiare sia i due diffidati (Vazquez e Majer) che gli acciaccati Ravanelli e Tuia (che non dovrebbero essere al top neppure per la prossima gara valida per gli spareggi-promozione). Tra i giocatori che verranno monitorati sino in fondo c’è pure Afena-Gyan, che a sua volta ha accusato problemi fisici nella gara con il Parma. Sembra però che l’attaccante ex Roma sia in grado di trovare almeno posto in panchina, magari accanto ad altri “preservati” come Johnsen e Coda.

Per il resto, anche se in settimana si è ribadito a più riprese che, al di là delle motivazioni di classifica, “vincere aiuta sempre a vincere”, sono diverse le novità con le quali la Cremonese si presenterà ai tifosi dello “Zini”, con elementi come Marrone in difesa, Ghiglione e Quagliata sugli esterni e Ciofani in avanti che si candidano per una maglia da titolare. L’incontro di domani con il Cittadella, in ogni caso, per i grigiorossi riveste un’importanza che non dev’essere trascurata. Sarà infatti questa un’attendibile prova generale per i movimenti, gli schemi e i giocatori che il prossimo 21 maggio dovranno disputare l’andata (in trasferta, il ritorno è in programma sabato 25 maggio allo “Zini”) delle semifinali dei play off, quando la formazione di Giovanni Stroppa non potrà assolutamente sbagliare, ma dovrà mettere in mostra le qualità che la rendono una candidata accreditata alla conquista del terzo biglietto che vale il gran balzo in serie A. Probabili formazioni Cremonese (3-5-2): Jungdal (Saro); Sernicola (Bianchetti), Marrone, Lochoshvili; Ghiglione, Abgrego, Castagnetti, Buonaiuto, Quagliata; Falletti (Afena-Gyan), Ciofani. All: Giovanni Stroppa. Cittadella (3-4-2-1): Kastrati; Angeli, Pavan, Sottini; Giraudo (Carissoni), Carriero (Branca), Amatucci, Cassano; Tessiore (Pandolfi), Vita; Pittarello (Maistrello). All: Gorini. La partita si giocherà domani, venerdì 10 maggio, alle 20.30, allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.