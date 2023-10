Coppa Italia, la Cremonese supera il Cittadella con un colpo di Coda ai supplementari

La Cremonese, è proprio il caso di dirlo, trova il dolce nella… Coda e con un gol del suo bomber nel recupero del secondo tempo supplementare supera di misura un Cittadella indomabile, regalandosi così una nuova sfida agli ottavi di finale di Coppa Italia all’Olimpico con la Roma.

Al termine di una gara che è parsa tanto lunga quanto faticosa, la squadra di mister Stroppa, che ha cercato di dosare le energie del gruppo, offrendo spazio a chi solitamente ne ha meno, riesce comunque ad avere ragione dei granata, ma guadagnare la qualificazione non è stato affatto semplice per i grigiorossi, che pure sbloccano il risultato con Bertolacci al 3’ della ripresa e rimangono in superiorità numerica 5’ più tardi.

A questo punto Ciofani e compagni si spingono ulteriormente in avanti con l’intento di mettere al sicuro il risultato, ma la formazione patavina ha il merito di mantenere aperta la gara fino a 7’ dalla fine, quando Vita è lestissimo nel riprendere una bella respinta di Jungdal su tiro di Magrassi ed insaccare la rete del pareggio. Nonostante i pochi minuti a disposizione, la Cremonese trova la forza per spingersi subito in avanti e sfiorare il gol-partita con Ghiglione e Sernicola, ma l’1-1 rimane immutato aprendo così le porte ai supplementari.

Il copione dell’extra-time è chiaro da subito, con i grigiorossi a premere in avanti con crescente determinazione e i granata attenti a chiudere gli spazi e a cercare di pungere con veloci ripartenze nonostante l’uomo in meno. Solo all’inizio del secondo tempo supplementare mister Stroppa gioca la carta Coda ed il suo attaccante più prolifico ha il grande merito di firmare la rete decisiva nel primo minuto di recupero dell’ultima frazione di gioco, quando i rigori sembrano ormai l’epilogo inevitabile. Superato un brivido grazie ad una provvidenziale chiusura di Ravanelli, la Cremonese costruisce l’ultima azione e Okereke riesce a far giungere il pallone nel cuore dell’area patavina, dove Coda anticipa tutti e con il suo fiuto del gol firma la rete che manda i grigiorossi a sfidare la Roma agli ottavi di Coppa Italia.

Tabellino e pagelle

Cremonese-Cittadella 2-1 dts (1-1/0-0) Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Sernicola 7, Tuia 6 (32’ st Ravanelli 6,5), Lochoshvili 6,5; Sekulov 6 (26’ st Ghiglione 6), Collocolo 6 (14’ st Valzania 6), Bertolacci 6,5 (26’ st Vazquez 6), Abrego 6,5, Quagliata 6; Tsadjout 6 (26’ st Okereke 6), Ciofani 6 (1’ sts Coda 6,5). A disposizione: Sarr; Saro; Pickel; Bianchetti; Castagnetti; Brambilla; Rocchetti; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 6.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero 6,5; Carissoni 6, Negro 6,5 (1’ pts Pavan 6), Frare 6, Giraudo 6 (1’ st Vita 6,5); Kornvig 6, Danzi 6 (23’ st Saggionetto 6), Carriero 6 (23’ st Branca 6); Mastrantonio 6 (35’ st Pittarello 6); Magrassi 6,5, Maistrello 6 (11’ st Angeli 6). A disposizione: Kastrati; Amatucci; Cassano; Piras; Cecchetto. All: Edoardo Gorini 6.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza 6. Reti: 3’ st Bertolacci; 38’ st Vita; 16’ sts Coda. Note: ammoniti: Tsadjout; Frare; Bertolacci; Mastrantonio; Carissoni; Valzania – espulso: 8’ st Frare (doppia ammonizione) – angoli: 6-6 – recupero: 1’ e 4’ + 0 e 2’.