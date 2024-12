Cremonese, in casa del Cesena è ora di ripartire. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Cremona – La Cremonese è chiamata a concludere il girone di andata in casa del Cesena (giovedì 26 dicembre) con un obiettivo ben preciso. La squadra di Stroppa, infatti, deve proteggere l’attuale quinto posto dal tentativo di sorpasso in extremis dei romagnoli e mettere in mostra una prestazione che possa aprire le porte a un ritorno in grado di offrire belle soddisfazioni ai tifosi grigiorossi. Per realizzare questo intento la formazione allenata da Stroppa è chiamata a compiere significativi passi in avanti in diverse direzioni rispetto alle ultime esibizioni. Il primo “nodo” da sciogliere rimane quello legato al difficile rapporto con il gol. Anche nelle giornate migliori, quelle nelle quali riescono a costruire diverse palle-gol, i grigiorossi stentano a concretizzare e finiscono per raccogliere in ogni caso un “bottino” ben al di sotto di quanto meritato.

C’è un altro aspetto che richiede una soluzione immediata in casa della Cremonese, che troppo spesso incappa in qualche errore di troppo con la conseguenza che una gara, anche ben impostata, si mette in salita e poi diventa complicato raddrizzare la situazione. Problematiche che non si devono ripetere con il Cesena. I romagnoli, pur essendo una matricola, si sono inseriti rapidamente nel torneo cadetto e hanno fatto vedere di avere le qualità che occorrono per mettere in difficoltà pure le rivali più quotate.

Premesse che non devono impedire alla Cremonese, attualmente quinta e staccata ben undici lunghezze dal terzo posto, di conquistare una vittoria che può e deve rappresentare la svolta tanto sospirata di questo altalenante cammino di Bianchetti e compagni, che nell’ultimo turno si sono visti superare pure dalla Juve Stabia.

In attesa dell’apertura del mercato di gennaio, che dovrà portare almeno un paio di innesti in grigiorosso (a cominciare naturalmente dal reparto avanzato), la compagine di mister Stroppa, che potrebbe offrire un’altra occasione dal 1’ a Milanese e apportare qualche variazione negli uomini al suo consueto 3-5-2, deve ritrovare convinzione e compattezza proprio nel momento più delicato della stagione, mettendo in mostra sul terreno del “Manuzzi” non solo le qualità tecniche all’inizio del torneo l’hanno inserita tra le candidate più accreditate alla promozione in serie A, ma anche quella voglia di vincere e quell’unione di intenti che possono fare la differenza e riportare in alto la Cremonese in questo campionato che nella seconda parte ha ancora ampio spazio per rilanciare le ambizioni dei grigiorossi e l’ultima partita di andata, nonostante le insidie legate ad un Cesena da prendere con le molle, può e deve confermare sospirata questa “ripartenza” verso l’alto della formazione allenata da Stroppa.

Probabili formazioni:

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Francesconi, Calò, Donnarumma, Berti; Tavsan, Antonucci. All: Mignani. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Milanese, Sernicola; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa.

La partita si giocherà giovedì 26 dicembre alle ore 15 allo Stadio Manuzzi di Cesena e sarà visibile su Dazn.