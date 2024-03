Cremonese: con il Como è sfida-verità per la Serie A

Cremona – La Cremonese domani (fischio d’inizio alle 16.15) si giocherà una fetta importante delle sue speranze di promozione diretta. In effetti, dopo due vittorie consecutive, la squadra di Stroppa è risalita al secondo posto (che vale la serie A) e dovrà ospitare un avversario che ha le sue stesse ambizioni come il Como, a sua volta reduce da due successi di fila, che la segue con un solo punto di distacco. In una classifica che, a parte il Parma capolista, raggruppa in due soli punti tre aspiranti grandi (bisogna inserire pure il Venezia nonostante la sconfitta patita in extremis sulle sponde del Lario), i confronti diretti acquistano un significato del tutto speciale.

Un discorso che può valere in modo specifico per i grigiorossi, che hanno l’opportunità di conquistare davanti al proprio pubblico il successo che farebbe scivolare a meno quattro i lariani e consoliderebbe in modo importante la voglia di salire direttamente nella massima divisione di Castagnetti e compagni. La Cremonese giunge a questa sfida della verità dopo il sofferto successo maturato all’ultimo assalto a Modena. Una gara che ha riservato non poche difficoltà ai grigiorossi, che hanno pure chiuso in inferiorità numerica, ma ha pure evidenziato una volta di più la compattezza e lo spirito dei giocatori di Stroppa, che sono riusciti a raggiungere il risultato fortemente voluto nonostante tutti gli ostacoli incontrati sul loro cammino.

Una mentalità da ripetere nel match di domani, che si preannuncia molto difficile con un Como che vuole continuare a credere nella promozione diretta. Complice l’ambiziosa proprietà straniera, la società lariana è stata molto attiva anche sul mercato invernale (dove ha inserito l’ex grigiorosso Strefezza) ed è decisa a giocare fino in fondo tutte le sue carte per tornare, dopo troppo tempo di lontananza, nella massima divisione. Per far fronte ad un simile proposito, la Cremonese, che dovrà rinunciare allo squalificato Johnsen, dovrà mettere in campo il meglio delle qualità a sua disposizione e la solidità e la compattezza che le ha trasmesso Stroppa. Un test della verità, quello che i tifosi dello “Zini” si apprestano a seguire, che la formazione grigiorossa potrà superare a pieni voti mettendo in campo l’orgoglio e il cuore che sono valsi i tre punti di Modena che hanno proiettato Castagnetti e compagni ad un secondo posto da proteggere con grande volontà. Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Abrego (Falletti), Sernicola; Vazquez, Coda. All: Stroppa.

Como (4-2-3-1): Semper; Iovine, Odenthal, Goldaniga, Sala; Bellemo, Abildgaard; Da Cunha, Verdi, Strefezza; Cutrone (Nsame). All: Roberts-Fabregas.

La partita si giocherà domani, sabato 9 marzo, alle 16.15, allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky e Dazn.