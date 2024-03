Pasquetta di fuoco per Cremonese e FeralpiSalò con il derby allo Zini

La serie B riprende il suo cammino nel giorno di Pasquetta e propone a Cremonese e FeralpiSalò un test assolutamente da non sbagliare per poter continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. I grigiorossi, infatti, devono ripartire dopo la brutta sconfitta patita in casa del Sudtirol che li ha fatti scivolare al terzo posto, mentre la matricola verdeblù è costretta a raccogliere punti per rimanere in contatto per lo meno con la zona play out. Sul fronte delle formazioni, mister Stroppa ritrova a disposizione Collocolo, Johnsen e Buonaiuto, mentre il collega Zaffaroni deve fare i conti con qualche problema in più, viste le precarie condizioni di Balestrero e che Compagnon, che è tornato in gruppo al pari di Ceppitelli, non è comunque al meglio per la prolungata assenza. Entrambi gli allenatori hanno insistito con i loro giocatori affinché affrontino al massimo della concentrazione una partita che sarà sicuramente impegnativa: “Ci attende una gara difficile – è la presentazione di mister Stroppa – La FeralpiSalò non merita la sua classifica ed ha giocatori importanti. Dovremo giocare con attenzione e mettere in campo tutte le nostre qualità per riuscire a vincere. Siamo nella parte finale del Campionato e in questo momento la continuità è fondamentale. Noi dobbiamo lavorare per trasferire in partita tutto quello che facciamo in allenamento”.

Altrettanto motivato è il tecnico salodiano: “Dobbiamo affrontare una squadra forte che punta a vincere il Campionato – racconta mister Zaffaroni – Conosciamo le difficoltà, ma dobbiamo disputare una gara di spessore, cercando di fare la nostra partita, uniti, compatti e mettendo in mostra il giusto atteggiamento dall’inizio alla fine”. Un derby per due, dunque, con la Cremonese, impegnata a lottare per il secondo posto che vale la serie A diretta con Venezia e Como, che non può perdere altri punti per strada, mentre la FeralpiSalò, che si trova a -4 dai play out, non può perdere altro tempo per rinsaldare le sue speranze di raggiungere una salvezza nella quale sulle sponde del Garda si vuole continuare a credere sino in fondo. Probabili formazione Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo (Pickel), Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez (Falletti), Coda. All: Giovanni Stroppa.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Manzari (Dubickas), Butic (La Mantia). All. Marco Zaffaroni.

La gara si giocherà lunedì 1 aprile alle 18 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky e Dazn.