Per la Cremonese con la Ternana c’è in gioco un bottino ricco / Formazioni e diretta tv

Domani alle 14 allo Stadio Zini saranno in palio punti infuocati. In effetti deve fare bottino pieno la Cremonese per continuare ad inseguire la promozione diretta, ma, sul fronte opposto, non può assolutamente rimanere a mani vuote una Ternana che si trova in piena zona play out, con una sola lunghezza di vantaggio sulla retrocessione diretta e a -2 dalla salvezza.

Numeri che fanno capire i rossoverdi contro la squadra di Stroppa si giocano una grossa fetta del loro Campionato. Se, però, gli umbri si apprestano a scendere in campo con grande determinazione, la compagine grigiorossa non può permettersi altri rallentamenti, ma deve continuare a pieni giri la sua rincorsa all’immediato ritorno in serie A. Per riuscire in questo intento, oltre a cercare di sfruttare il sostegno del proprio pubblico, la Cremonese dovrà tentare di far prevalere il suo maggior tasso tecnico e dovrà spingere con decisione in questa direzione, mettendo in campo dall’inizio alla fine il giusto spirito per superare un ostacolo che, al di là di quello che potrebbe lasciar immaginare la classifica, si presenta molto complicato.

Sul fronte della formazione mister Stroppa ha ben chiara la disposizione di centrocampo e difesa, mentre potrebbe riservare qualche sorpresa il reparto avanzato. In questo senso, da una parte Falletti, fresco ex di turno, sembra favorito nei confronti di un Vazquez che potrebbe rifiatare per ritrovare la giusta brillantezza in vista dello sprint finale, mentre il ruolo di punta di riferimento di Coda viene insidiato da Tsadjout. L’ex ascolano, che a Bari ha avuto (finalmente) la sua occasione, l’ha sfruttata nel migliore dei modi, che potrebbe anche indurre l’allenatore grigiorosso a confermargli la sua fiducia pur tenendo conto del feeling con il gol di Coda.

Come ha già sottolineato diverse volte in questa fase cruciale della stagione lo stesso Stroppa, un ruolo determinante nel match di domani con la motivata Ternana lo può giocare l’atteggiamento con il quale la Cremonese affronterà questo impegno, un dosato mix di concentrazione e convinzione che dovrà sospingere Bianchetti e compagni sino a quando i tre preziosi punti in palio allo “Zini” non saranno nella propria cassaforte. Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Falletti (Vazquez), Coda (Tsadjout). All: Giovanni Stroppa.

Ternana (3-5-2): Iannarilli (Franchi); Boloca, Capuano, Lucchesi; Faticanti, Casasola, Luperini, Pynthia, Carboni; Pereiro, Favilli. All: Roberto Breda.

La partita si giocherà domani, sabato 13 aprile, alle 14, allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.