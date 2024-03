Cremonese. Volata grigiorossa per il secondo posto. Si parte col Sudtirol

Il momento più importante della stagione si avvicina in casa Cremonese e il tecnico Giovanni Stroppa (nella foto) ne è pienamente consapevole. Dopo la fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Como, il prossimo trittico di partite nel campionato cadetto sarà decisivo per il finale di stagione dei grigiorossi, impegnati nella corsa alla promozione diretta in Serie A e desiderosi di evitare la lotteria dei playoff. A maggior ragione, guardando al calendario di Serie B, le tre avversarie dei prossimi turni sono squadre contro cui all’andata i lombardi hanno realizzato zero punti, perdendo tutte le contese contro Sudtirol, FeralpiSalò e Bari, non certo avversarie irresistibili.

Ora servono nove punti, per mantenere la seconda piazza conquistata dopo l’arrivo del nuovo tecnico. Si comincia sabato 16 marzo alle 14 in casa del Sudtirol, quindi la sfida contro la FeralpiSalò in casa a Pasquetta dopo la sosta (in programma il 1° aprile alle ore 18) e il Bari in trasferta nell’anticipo di venerdì 5 aprile: l’ora della verità per la Cremonese è arrivata.

Mariachiara Rossi