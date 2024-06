Nuovo tecnico. Zaffaroni, addio Feralpi. Arriva Andreoletti per il rilancio dalla C

Le strade della FeralpiSalò e di Marco Zaffaroni si sono divise ufficialmente. Il tecnico milanese, nonostante la mancata salvezza della matricola gardesana, vanta alcuni contatti con squadre di serie B e vorrebbe rimanere in cadetteria. Lo stesso Zaffaroni e il ds Ferretti hanno ribadito la gratitudine per l’intenso lavoro svolto insieme al di là dello sfortunato epilogo. Uno sviluppo che non ha sorpreso la società del presidente Giuseppe Pasini, che ha già individuato in Matteo Andreoletti il profilo giusto al quale affidare la ripartenza di una squadra che tornerà in serie C e riserverà un occhio di riguardo a giovani di belle speranze da lanciare. Proprio quello che è riuscito a fare due stagioni fa il tecnico bergamasco (classe ‘89), facendo volare in alto la Pro Sesto, tanto da richiamare l’attenzione del Benevento per l’avventura conclusasi pochi mesi fa con l’esonero. L.M.