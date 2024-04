Cremonese, con il Pisa è vietato sbagliare: quarto posto e playoff nel mirino. Le probabili

Nell’inconsueto orario delle 12.30, domani, la Cremonese dovrà superare un esame che in questo momento decisivo della stagione si è fatto particolarmente delicato. In effetti, quando mancano ormai solo tre giornate alla conclusione della stagione regolare, gli ultimi risultati hanno spinto la squadra di Stroppa a distanza ormai incolmabile dal secondo e dal terzo posto. Numeri alla mano, l’obiettivo fondamentale dei grigiorossi in questi ultimi 270’ è quello di conservare il quarto posto, respingendo l’assalto di un Catanzaro che è staccato solo di tre lunghezze, mantenendo, al tempo stesso, il necessario contatto con la terza piazza, così da scongiurare la sgradevole ipotesi di cancellare addirittura i play off.

Alla Cremonese, dunque, servono punti e occorre tornare a vincere per ritrovare convinzione e fiducia, qualità che le ultime prestazioni hanno messo seriamente in dubbio. In questo senso la “prova” di domani con un Pisa che può ancora credere nei play off rappresenta un test di particolare rilievo per cercare di scoprire quello che potrà essere il prosieguo del cammino stagionale di Bianchetti e compagni. Dopo diverse prestazioni piuttosto incolori, condite da grande difficoltà ad andare in gol e da una difesa che si è fatta improvvisamente piuttosto perforabile, i grigiorossi devono resettare il momento senza dubbio delicato e trovare le energie e la compattezza per ripartire. Un discorso che può essere esteso pure a mister Stroppa, che dopo le ultime uscite infelici della sua squadra è finito nel mirino della critica e deve conquistare i risultati necessari a restituire solidità alla sua panchina. Per la Cremonese quelli con il Pisa si preannunciano dunque 90’ di singolare rilievo, che dovrebbero vedere il rientro di Jungdal, ma non di Ravanelli, che continua a lavorare a parte. In avanti Giovanni Stroppa dovrà scegliere tra Tsadjout e Coda, mentre a centrocampo verranno definiti solo in extremis i ballottaggi tra Castagnetti e Majer e tra Pickel e il rientrante Johnsen. Per tutti i grigiorossi, comunque, vale il fondamentale imperativo che domani con il Pisa è vietato sbagliare e bisogna dare tutto per tornare a vincere e convincere.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Jungdal (Saro); Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti (Majer), Johnsen (Pickel), Sernicola; Vazquez, Tsadjout (Coda). All: Stroppa. Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Calabresi (Canestrelli), Hermannsson (Caracciolo), Beruatto; Esteves, Marin; Arena, Valoti, D’Alessandro (Moreo); Bonfanti. All: Aquilani. La partita si giocherà domani, mercoledì 1 maggio, alle 12.30 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky e Dazn.