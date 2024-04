Serie B: blitz della FeralpiSalò, la Cremonese si dispera

Cremona – Un gol di Bergonzi offre tre punti d’oro alla FeralpiSalò e lascia a mani vuote una Cremonese quasi incredula. La squadra di Stroppa, alla seconda sconfitta consecutiva con i gardesani, sciupa una ghiotta occasione e compie un passo falso pericolosissimo nella rincorsa al secondo posto che vale la promozione diretta. Atmosfera del tutto opposta in casa della formazione verdeblù, che con questo successo si porta a ridosso dei play out e a -4 dal Cosenza, che occupa l’ultimo posto utile per la salvezza e che sabato renderà visita proprio alla formazione di Zaffaroni.

La partita si fa viva sin dai primi minuti. I grigiorossi cercano la vittoria che li riporterebbe al secondo posto, mentre i gardesani puntano al risultato positivo necessario per rimanere in corsa per la salvezza. La squadra di Stroppa cerca di prendere in mano il pallino del gioco, ma gli ospiti rispondono a testa alta, molto attenti in difesa e pronti a pungere con azioni in velocità. Il primo tentativo degno di nota è un duetto La Mantia-Dubickas rintuzzato da Antov, ma sono i padroni di casa premere maggiormente in avanti, con Johnsen, Coda, Antov e Zanimacchia che provano la conclusione, ma la retroguardia verdeblù controlla la situazione con ordine.

La FeralpiSalò, però, non si limita a difendersi, ma si rende insidiosa in contropiede con Letizia e Dubickas, mentre sul fronte opposto la manovra grigiorossa sortisce gli spunti di Coda e di Johnsen, ma il punteggio rimane invariato. Dopo un insidioso spunto di Di Molfetta, il finale del primo tempo è di marca locale, con Coda che impegna per due volte Pizzignacco, anche se all’ultimo minuto La Mantia viene liberato tutto solo in area, ma manda a lato.

La ripresa si apre così ancora a reti inviolate e nuovamente nel segno dei padroni di casa, che pungono subito con Zanimacchia e Bianchetti, ma il risultato non cambia. La Cremonese insiste e al 9’ Pizzignacco si supera per deviare in angolo una conclusione di Coda. La FeralpiSalò, però, è viva e decisa a giocare a testa alta con la compagine di Stroppa e al 17’ Compagnon costringe Jungdal ad un difficile intervento per mantenere inviolata la propria porta. I locali mantengono maggiormente il possesso della palla, ma non riescono a dare concretezza alla loro manovra e al 31’ i gardesani lasciano il segno. Dopo un duetto tra Butic e Compagnon la palla arriva a Bergonzi, che trafigge la difesa grigiorossa e firma il vantaggio per gli ospiti. La squadra di Stroppa cerca di reagire e si getta in avanti. Nonostante le occasioni create, però, l’assedio finale non porta frutti e la Cremonese rimane così tristemente a mani vuote per il “pesce d’aprile più amaro”. Grande gioia, invece, in casa di una FeralpiSalò, che adesso vede la salvezza davvero da vicino. Cremonese-FeralpiSalò 0-1 (0-0) Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Antov 6,5 (20’ st Quagliata 6), Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Zanimacchia 6,5 (31’ st Ghiglione 6), Collocolo 6 (31’ st Pickel 6), Castagnetti 6,5, Johnsen 6,5, Sernicola 6 (37’ st Ciofani sv); Vazquez 6 (20’ st Falletti), Coda 6. A disposizione: Saro; Marrone; Ciofani; Buonaiuto; Abrego; Majer; Lochoshvili; Tsadjout. All: Giovanni Stroppa 6. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 6,5, Ceppitelli 6, Martella 6; Felici 6,5 (40’ st Pilati sv), Zennaro 6 (25’ st Giudici 6), Fiordilino 6, Di Molfetta 6,5 (11’ st Kourfalidis 6), Letizia 6; Dubickas 6,5 (11’ st Compagnon 6), La Mantia 6 (25’ st Butic 6). A disposizione: Liverani; Tonetto; Krastev; Hergheligiu; Attys; Manzari; Pietrelli. All. Marco Zaffaroni 7. Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari 6. Reti: 32’ st Bergonzi. Note: ammoniti: - angoli: 11-1 - recupero: 0 e 5’ - spettatori: 9.557.