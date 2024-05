Serie B, la Cremonese ai playoff da quarta

La Cremonese affronterà i playoff da quarta classificata. La squadra di Stroppa termina in parità la combattuta sfida in casa del Parma già promosso in serie A e, complici la vittoria del Venezia e la sconfitta del Catanzaro, si assicura con un turno di anticipo la quarta posizione al termine della stagione regolare di serie B.

Nonostante l’atmosfera di festa che si respira al “Tardini”, la gara con la squadra dell’ex Pecchia si mostra ricca di emozioni e con tante occasioni su entrambi i fronti. Dopo soli 3’ i gialloblù vanno in gol con Mihaila, ma dopo il consulto con il Var l’arbitro annulla per un tocco irregolare dell’attaccante degli emiliani che al 14’ rimangono in dieci per l’espulsione di Balogh che atterra Johnsen lanciato a rete. Le due contendenti non vogliono perdere e la sfida, nonostante l’ormai relativa importanza della posta in palio, si fa molto accesa. Al 25’ l’ex Vazquez inventa una palombella che non lascia scampo a Corvi e va a sfogare la sua gioia davanti ai suoi vecchi tifosi.

L’incontro non concede soste e alla mezz’ora l’arbitro prima assegna e poi revoca un rigore al Parma per un tocco di Marrone. Il finale del primo tempo vede Sohm prima e poi ancora l’ex Vazquez sfiorare la rete, ma le due squadre vanno al riposo sull’1-0 per la formazione di Stroppa. Nella ripresa la Cremonese riparte con il giusto piglio e Tsadjout e Sernicola vanno vicini al raddoppio. Nel momento forse migliore degli ospiti, però, arriva il pareggio dei gialloblù, con Mihaila che anticipa i difensori grigiorossi ed insacca la rete dell’1-1. Gli ospiti potrebbero riportarsi subito in vantaggio, ma al 14’ Johnsen, a porta vuota, non riesce ad inquadrare il bersaglio. Al 25’ arriva l’espulsione di Pickel per doppia ammonizione e, complice la girandola di cambi voluta dai due tecnici, giunge anche il segnale che avvicina la divisione della posta in palio. Il risultato, infatti, non cambia più sino al termine e gli ospiti, che venerdì sera chiuderanno la regular season allo “Zini” con il Cittadella, possono cominciare a concentrarsi sui playoff che dovranno riaccendere il sogno della promozione in serie A.

Parma-Cremonese 1-1 (0-1) Parma (4-2-3-1): Corvi 6 (33’ st Chichizola 6); Delprato 6 (24’ st Osorio 6), Balogh 5,5, Circati 6, Coulibaly 6; Bernabé 6,5 (15’ st Hainaut 6), Hernani 6; Man 6,5, Sohm 6, Mihaila 6,5 (33’ st Camara 6); Bonny 6 (24’ st Charpentier 6). A disposizione: Turk; Estevez; Ansaldi; Colak; Partipilo; Cyprien; Di Chiara. All: Fabio Pecchia 6,5. Cremonese (3-5-2): Saro 6; Antov 6, Marrone 5,5, Bianchetti 6; Ghiglione 6 (22’ st Zanimacchia 6), Pickel 5,5, Majer 6 (1’ st Castagnetti 6), Johnsen 5,5, Quagliata 5,5 (1’ st Sernicola 6); Vazquez 6,5 (1’ st Collocolo 6 dal 41’ st Abrego sv), Tsadjout 6,5. A disposizione: Jungdal; Falletti; Ciofani; Buonaiuto; Della Rovere; Rocchetti; Coda. All: Giovanni Stroppa 6. Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti 6. Reti: 25’ pt Vazquez; 11’ st Mihaila. Note: ammoniti: Vazquez; Quagliata; Man; Majer; Pickel; Hainaut; Circati – espulsi: 14’ pt Balogh (fallo da ultimo uomo); 25’ st Pickel (doppia ammonizione) – angoli: 2-8 – recupero: 4’ e 5’ – spettatori: 19.023.