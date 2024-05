Serie B, stasera l’andata della finale playoff. Cremonese, primo round col Venezia: "Ci giochiamo la cosa più bella»

L’atmosfera si fa vibrante all’ombra del Torrazzo, allo stadio “Zini“ tutti i biglietti dedicati al tifo grigiorosso sono già andati esauriti e il countdown per la finale di andata dei playoff tra Cremonese e Venezia (quarto e terzo piazzamento in classifica) è già cominciato. Tra le variabili che contribuiscono a creare fascino e attesa attorno a questa doppia sfida c’è un precedente da sfatare: da quando il cavaliere Arvedi ha rilevato la società non era mai capitato che la squadra arrivasse a giocarsi la promozione proprio passando dagli spareggi.

Con questi connotati la figura di Mister Stroppa in panchina assume un valore ancora più pregnante. Così a ben vedere Cremonese-Venezia potrebbe essere presentata come la gara tra due allenatorir agli antipodi: da una parte il tecnico lodigiano, tre promozioni centrate, l’ultima delle quali con il Monza raggiunta proprio grazie ad un successo in finale di playoff contro il Pisa, e tante tifoserie che lo hanno salutato comun beniamino dopo essersi tolte parecchie soddisfazioni. "Niente calcoli, giochiamo per vincerle entrambe. Il pubblico sarà determinante" ha raccontato. Dall’altra mister Vanoli, uno che ha dato una sterzata decisiva al campionato del Venezia quando è arrivato sulla panchina dei lagunari un anno e mezzo fa salvandoli da una situazione tragica - squadra penultima con 9 punti dopo 12 partite – e portandoli fino ai playoff. Nel corso della seconda stagione si è poi confermato scrollandosi di dosso l’etichetta di collaboratore di Inzaghi con cui ha lavorato al Chelsea e all’Inter, mancando la possibilità di salire direttamente in A proprio all’ultima giornata (sconfitta contro lo Spezia).

Le motivazioni non mancheranno, dunque, per entrambe le formazioni, che se la giocheranno mettendo i fondamentali della casa: Venezia con l’attacco più prolifico della Serie B (69 reti) e la Cremonese con la difesa più ermetica del campionato (32 reti). Il percorso ai playoff ha poi rivelato il volto più genuino delle due squadre che hanno messo in luce un percorso praticamente perfetto: 2 vittorie per gli arancioneroverdi, 1 trionfo e un pareggio per i grigiorossi. Se possibile poi la compagine di Stroppa ha trovato quel briciolo di freddezza in più che l’aveva penalizzata proprio nella seconda parte di stagione, quando il possesso palla e le azioni pericolose create non riflettevano il risultato finale, timbrando sei centri in due uscite. Non sarà facile per Massimo Coda, 16 gol competere con il capocannoniere di Serie B Pohjanpalo, 22 reti, a maggior ragione se i compagni continueranno a coadiuvarlo proprio come in stagione (Gytkjaer 11, Busio 7), ma se Vazquez e Buonaiuto sono quelli visti contro il Catanzaro allora ci buone ragioni per credere nella riuscita dell’impresa.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Coda. All: Giovanni Stroppa.