Successo in extremis che vale il 2° posto. Colpaccio Cremonese in casa del Modena

Sostenuta dal tifo di un migliaio di tifosi, la Cremonese vince con orgoglio in dieci uomini a Modena in pieno recupero grazie ad un gol di testa di capitan Bianchetti. Un colpo di nervi, arrivato appena dopo il palo colpito dagli avversari, che fa volare la squadra grigiorossa al secondo posto, sopra il Como e a sei punti dal Parma capolista. Fondamentale il recupero di Castagnetti, che deve ancora trovare la sua forma migliore, meno decisivo Falletti (uscito claudicante) e insufficiente la prova dell’altro nuovo arrivato Johnsen. Alla qualità degli ospiti la squadra di mister Bianco risponde con l’intensità, tant’è che Antov al primo minuto deve salvare sulla linea il tap-in di Gliozzi. Bisogna aspettare il 38’ per assistere all’occasione più limpida del primo tempo: Coda serve Pickel il quale di testa da due passi sbaglia.

Nella ripresa, complice l’ottima prova della difesa emiliana, la formazione lombarda ha più difficoltà a rendersi pericolosa: Coda appare isolato e gli interpreti alle sue spalle prevedibili. Sul finire di partita Johnsen perde la testa: dopo aver subito un fallo da Ponsi reagisce da terra scalciandolo e lasciando i compagni in dieci. La beffa per il Modena arriva al 95’: Sernicola serve l’ultimo pallone della gara per la testa di Bianchetti che fa esplodere il settore ospiti.

Mariachiara Rossi