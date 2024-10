Trasferta a Modena. Cremonese, Corini punta al tris: "La squadra è sulla strada giusta» Eugenio Corini guida la Cremonese verso la terza vittoria consecutiva. Sfida cruciale contro il Modena, mentre Bisoli rischia per la frenata del suo team. Possibili cambiamenti in formazione e gestione delle energie in vista del prossimo match contro il Pisa.