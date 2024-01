Decidono le reti di Di Nicola e Kola. Spoleto, due perle per la salvezza. Superato il Branca al Mercatelli

SPOLETO

2

BRANCA

0

SPOLETO: Guerri 7, Brevi 7, Anniabaldi 7, Paganelli 7, Colarieti 7,5, Priorelli 7, Escobar 7 (18’st Bengala), Monesi 7, Giustini 7 (29’st Colalelli), Di Nicola 7,5 (33’st Di Nicola), Kola 7,5. A disp: Cherubini, Parmegiano, Gennanzi, Raggi, Tomassoni, Vukaj. All. Brevi

BRANCA: Sergiacomi 6, Patrignani 5,5 (13’st Mangiaretti), Lilli 5,5, Bontempi 5,5 (38’st Sorcini), Fondacci 5,5 (13’st Sorbelli), Matarazzi 5,5, Benedetti 5,5, Giambi 5, Marchi 6, De Iulis 6,5, Fastellini 5,5. A disp: Lapazio, Gatti, Biagiotti, Marchi, Soumahoro, Berrettini. All. Lisarelli

Arbitro: Davide Patti di Palermo

Reti: 44’pt Di Nicola, 46’st Kola

SPOLETO – Vittoria importantissima per lo Spoleto che al Mercatelli supera 2 a 0 il Branca e torna in piena corsa per la salvezza. La prima vera azione della gara arriva al 17’ ed è di marca ospite con Patrignani che dal vertice destro dell’area crossa per Marchi, ma il sinistro al volo finisce sul fondo. I padroni di casa avanzano ed il sinistro a girare di Kola dal vertice destro dell’area è alto. Lo stesso Kola recupera una palla sulla sinistre e lancia Di Nicola, che defilato sulla destra in area incrocia, ma Sergiacomi salva. Il gol del vantaggio arriva al 44’, kola va via sulla sinistra e pennella sul secondo palo per Di Nicola che non fallisce. La ripresa si apre con l’occasione per Kola che da due passi conclude alto. Inizia il forcing degli ospiti, Guerri dice "no" per due volte a De Iulis dalla distanza, Sorbelli con un tiro-cross dalla destra colpisce la traversa. Branca sbilanciato, Kola al termine di uno slalom colpisce la traversa, poi Sergiacomi salva su Sabatini. Il gol del raddoppio al 45’ con Kola.