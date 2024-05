Domenica al Benelli. Verso il sold out la sfida che vale una stagione

La febbre dello spareggio sta dilagando nella tifoseria della Vis Pesaro. Alle 19 di ieri erano circa 1.500 i biglietti venduti a Pesaro (800 in prato, 400 in tribuna e 300 in laterale). Si va dunque verso il tutto esaurito, almeno per la parte riservata alla tifoseria locale, per la quale restano a disposizione meno di mille biglietti. Sono invece 588 i tagliandi riservati alla tifoseria ospite che ieri sera ha completato il secondo pullman e avviato le iscrizioni al terzo (viaggio a 5 euro e gratis per gli under 18).

Si profila dunque un "Benelli" da colpo d’occhio quello di domenica alle 18, quando si gioca lo spareggio playout di ritorno tra Vis e Recanatese. Del resto non c’è da sorprendersi più di tanto considerando quando sia importante la gara e quanto vale. La Vis Pesaro deve solo vincere per salvarsi dopo la sconfitta per 1-0 all’andata quando è risultato decisivo il gol messo a segno da Melchiorri.

Proprio l’attaccante giallorosso ha parlato di che Vis si aspetta nel delicato match di domenica. "Mi attendo una formazione determinata a vincere. Sarà una battaglia decisiva, sicuramente la Vis non è una squadra che si arrenderà facilmente, ma noi abbiamo dimostrato di avere personalità e voglia di salvarci. Non verremo a Pesaro a chiuderci, a fare barricate, semmai per sviluppare il nostro gioco e se riusciamo ad andare in vantaggio tanto meglio, altrimenti vedremo".