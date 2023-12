ECCELLENZA. Castiglione-Branca da non perdere. Ecco le gare di oggi Il 13° turno di campionato vede un big match tra Acf Foligno e Angelana, Castiglione e Branca, Ellera e Pierantonio, Lama e Atletico Bmg, Olympia Thyrus e Narnese, Pontevalleceppi e Nestor, Tavernelle e Spoleto e Terni Fc e Città di Castello. Partite con punti pesanti in palio e neo acquisti pronti a scendere in campo.