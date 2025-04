Eccellenza: Portuali in difficoltà, pareggio contro Montegranaro

Due pareggi e una sconfitta per le nostre squadre nella penultima giornata di Eccellenza. Quel successo tanto agognato che cercava i Portuali, in casa, non è arrivato. Solo un punto contro il Montegranaro che lascia ancora accesa la fiammella di speranza per conquistare i playout, ma la salita è alquanto ripida per i dorici. La squadra di Ceccarelli dovrà espugnare nell’ultima giornata, il 27 aprile, il campo di Urbania e sperare che il Fabriano Cerreto - già salvo - vinca contro l’Atletico Mariner in trasferta, quest’ultimo tre punti avanti i dorici. "Una partita che dovevamo vincere, ma non ci siamo riusciti e quindi accettiamo con dispiacere il risultato - le parole del direttore sportivo dei dorici, Andrea Belli -. I valori sono questi, meritiamo la classifica che abbiamo. Ora ci tiene in vita solo la matematica, siamo a oggi il peggior attacco e una delle peggiori difese, i numeri sono questi. È chiaro che ce la giocheremo fino alla fine ma la classifica è compromessa. Le difficoltà con il passare delle partite sono aumentate forse l’Eccellenza è troppo per le nostre capacità tecniche e non solo".

Diretta rivale dei Portuali è quell’Atletico Mariner che ha preso un punto al Diana contro un’Osimana (che chiuderà il campionato a Montegranaro) senza obiettivi particolari di classifica, dopo aver mancato per il terzo anno di fila l’accesso ai playoff. "E’ stata comunque una partita combattuta – afferma mister Labriola – Ci presentavamo all’appuntamento con diversi infortunati ed è stato motivo per vedere qualche giovane in ottica futura. Abbiamo pure approcciato bene la gara, però dopo abbiamo fatto un’ingenuità sul gol e dopo la partita si è impattata. Ci sono state occasioni da una parte e dall’altra, il pari è giusto". Il Fabriano Cerreto invece interrompe la serie positiva, sconfitto in casa dalla Sangiustese Vp. La formazione di Gastone Mariotti non riesce a conquistare la quarta vittoria consecutiva. "La Sangiustese ha approcciato meglio - ammette Gastone Mariotti, allenatore del Fabriano Cerreto -. Abbiamo subito il loro palleggio, facendo fatica a ripartire, subendo poi il gol nel finale del primo tempo e poi nel secondo, a differenza delle ultime partite, non siamo riusciti a recuperarla anche per la bravura e la qualità della Sangiustese. Mi ha fatto piacere dare spazio a coloro che durante la stagione hanno avuto meno minutaggio". Intanto nel big match di giornata il K Sport Montecchio Gallo ha messo una grossa ipoteca sulla vittoria del campionato con i tre gol rifilati alla Maceratese.