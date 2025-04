Analisi delle prestazioni dei giocatori: Vasquez, Marianucci, Viti e altri

VASQUEZ 6 – Totalmente inoperoso, deve disinnescare solo un rasoterra di Piccoli nel primo tempo.

MARIANUCCI 6.5 – Presidia con buona presenza fisica la zona centrale della retroguardia, ma è anche bravo a scivolare all’occorrenza a sinistra o a destra. Bene sulle palle alte e tempista in anticipo.

VITI 6 – Gioca nonostante non sia al meglio e si vede, soprattutto in un paio di chiusure dove si fa scappare Luvumbo e Piccoli. Stringe però i denti ed è comunque prezioso.

SAMBIA 6 – Prestazione senza squilli particolari, però è attento nell’assorbire gli attacchi alla profondità di Augello e a dare sempre una soluzione a destra. Nella ripresa arriva anche pericolosamente nell’area ospite.

EBUEHI 6 – Il rientro dell’esterno nigeriano è una delle poche note positive della giornata. Gioca una mezzoretta con diligenza.

GRASSI 6 – Tocca pochi palloni in fase di impostazione, meglio in quella di interdizione.

HENDERSON 6 – Fa legna in mezzo al campo, ci prova un paio di volte da fuori, pecca però di precisione quando deve verticalizzare.

PEZZELLA 6 – Non soffre Zortea ed attacca la fascia sinistra con continuità, anche se stavolta arriva poche volte al cross e quando lo fa manca di precisione.

KOUAME 6 – Le palle alte le prende quasi tutte, molto utile nel gioco di sponda, non riesce però ad essere incisivo negli ultimi sedici metri. Costretto a uscire per un problema al ginocchio destro dopo essere ricaduto male.

CACACE 5.5 – Si muove bene ed è bravo a creare le situazioni più pericolose, ma spreca tutto davanti al portiere.

ESPOSITO 6.5 – Gioca da falso ‘nueve’ svariando per tutto il campo in cerca della palla, suoi due illuminanti passaggi filtranti non sfruttati dai compagni, al netto di qualche errore tecnico non da lui nella ripresa.

SOLBAKKEN 6 – Entra con un buon piglio, prova a puntare l’uomo e a farsi vedere largo a sinistra.

D’AVERSA 5.5 – Poco da dire sulle scelte iniziali, anzi l’idea come all’andata di Esposito falso ‘nueve’ porta i suoi frutti, le tante assenze non gli permettono una gestione diversa del match. Al netto di tutte le difficoltà, però, la ‘rabbia’ chiesto ai suoi ragazzi dopo gli ultimi deludenti risultati non si è vista.

Si.Ci.