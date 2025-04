Empoli trionfa nei campionati giovanili: qualificazione alle fasi finali

Le festività Pasquali hanno sancito la conclusione di tre dei quattro principali campionati giovanili a livello nazionale, con l’Empoli che ha centrato la qualificazione alle fasi finali in tutti e tre. L’Under 17 di Lorenzo Tonelli, che nell’ultima giornata ha osservato il proprio turno di riposo, ha chiuso al secondo posto con 52 punti a meno 3 dalla Roma, guadagnandosi direttamente il pass per i quarti di finale (andata 1 o 8 giugno, ritorno 8 o 12 giugno). Veniamo all’Under 16 di Dario Alberto Polverini, che ha chiuso pareggiando 1-1 a Monteboro con la Roma, a segno il gioiellino Landi (nella foto di Empoli Fc con la Nazionale di categoria). Risultato che è valso il primato con 57 punti, 5 in più degli stessi giallorossi. Negli ottavi sfida al Torino: domenica prossima in trasferta e il 4 maggio in casa. Infine, altro 1-1 casalingo con la Roma pure per l’Under 15 di Stefano Lo Russo, passata in vantaggio al 4’ con un colpo di testa da corner di Olivieri. Allo scadere, poi, lo stesso Olivieri si è fatto parare il rigore del successo. Per l’Empoli quarto posto finale con 40 punti e accesso agli ottavi ’scudetto’ contro il Milan: domenica 4 maggio in casa e una settimana dopo in trasferta. Turno pre-Pasquale positivo anche per l’Under 18 di Sarlo, vincitrice 3-0 a Roma con le reti di Rossetti, Menconi e Monaco. La qualificazione alle finali resta però lontana 8 punti con ancora quattro gare da disputare.