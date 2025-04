Empoli-Bologna 0-3, i rossoblù ipotecano la finale di Coppa Italia

Empoli, 1 aprile 2025 - Il Bologna ipoteca la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia. I felsinei dominano la semifinale d'andata imponendosi allo stadio Castellani di Empoli con un netto 0-3. A sbloccare il risultato è Orsolini, mentre le altre marcature rossoblù (una per tempo) portano la firma di Dallinga. Giovedì 24 aprile è in programma il match di ritorno.

Le scelte dei due allenatori

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovlenko, Bacci, Cacace; Solbakken, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

Primo tempo

Basta un minuto e mezzo per assistere alla prima occasione dell'incontro. E che occasione: Dallinga innesca Orsolini che supera Tosto, ma il suo destro da posizione invitantissima non inquadra il bersaglio grosso. In questo caso si può tranquillamente parlare di gol sbagliato da parte del numero 7 rossoblù. Sono i felsinei a fare la partita e al 22', dopo un colpo di testa fuori misura di Dallinga, Orsolini si riscatta: il cross di Odgaard arriva sui piedi del classe '97 che stavolta non sbaglia con l'amato sinistro. Passano appena sette minuti e gli emiliani raddoppiano con Dallinga che, servito da Ndoye, non dà scampo a Seghetti con un delicatissimo tocco d'esterno. La reazione dell'Empoli si registra al 39', quando la sponda di testa di Fazzini favorisce l'inserimento di Solbakkanen, la cui conclusione viene deviata da Skorupski in angolo (anche se non il tocco non viene ravvisato dalla terna arbitrale). E' l'ultima emozione della prima frazione, che va in archivio sullo 0-2.

Secondo tempo

Doppia sostituzione in avvio di ripresa per D'Aversa, che lancia in campo Pezzella e Sambia. Ma la musica non cambia: al 51' Odgaard vede il taglio di Ndyoe che lascia partire un rasoterra perfetto per Dallinga, autore dello 0-3. Al 60' i toscani potrebbero riprendere coraggio e fiducia, ma Gyasi non riesce a centrare la porta su servizio di Colombo. I padroni di casa si giocano anche le carte Goglichidze ed Esposito, ma è il Bologna ad andare vicino al poker con Orsolini, che impegna Seghetti. Anche Italiano opera le prime sostituzioni, affidandosi a Holm (dentro al posto dell'infortunato Calabria), Cambiaghi e Fabbian. Di nuovo Seghetti sollecitato, prima da Miranda e subito dopo da Dallinga. Sono poi Ferguson e Holm a impensierire i toscani con due tiri che non centrano la porta. Proprio al 90' la compagine felsinea colpisce pure un palo con Cambiaghi. Poco male per gli emiliani, che festeggiano un successo che li avvicina sensibilmente alla finalissima di Roma.

Leggi anche: Napoli, i retroscena del ritorno al 4-3-3: il ruolo chiave dell'assente McTominay