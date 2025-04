Capraia promossa in Seconda Categoria: trionfo nel girone A della Terza Categoria fiorentina

Mancano ancora novanta minuti al termine del girone A della Terza Categoria fiorentina, ma il Capraia può già fare festa. Grazie al 4-0 inflitto ieri a Montelupo al Marcialla, infatti, la squadra di mister Costoli è matematicamente promossa in Seconda Categoria con un turno di anticipo. La doppietta di Boni e le reti di Pellegrini e Tommaso Fornai hanno suggellato una cavalcata che, salvo qualche piccolo intoppo, è stata di fatto trionfale. Ventuno vittorie in 27 partite, appena 2 ko, 67 punti complessivi con miglior attacco (94 reti fatte) e difesa meno perforata (appena 22 gol subiti). E ancora 13 giocatori diversi a segno con tre in doppia cifra: il capocannoniere del girone Alessio Pellegrini (22) e Niccolò Ciulli e Luca Boni (entrambi 17). Numeri che legittimano la superiorità gialloblù. Per non parlare del seguito di pubblico, veramente da ben altri palcoscenici. "I tifosi sono stati eccezionali, anche ieri erano in più di 200 – racconta il direttore sportivo, Alessandro Stivè –. Freddo o pioggia non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, con tamburi, sciarpe e maglie. Sono stati davvero uno spettacolo e li ringrazio sinceramente, come ringrazio tutto lo staff, la società e la squadra, che fin dal raduno ad agosto ha saputo quello che doveva fare".

Partendo da zero, in due anni il Capraia ha saputo salire già un gradino del calcio dilettantistico, creando soprattutto grande entusiasmo in paese e portando avanti un progetto capace di attrarre anche calciatori di categorie superiori. "Non nascondo che i sacrifici, per come abbiamo deciso di lavorare noi, sono tanti ma queste giornate poi ti ripagano di tutto – conclude Stivè –. Abbiamo fatto veramente un capolavoro perché competevamo con squadre di ben altro blasone, vedi il San Vincenzo a Torri ed altre che possono spendere infinitamente più di noi, come il San Polo che ha dicembre ha rinforzato ulteriormente la rosa con innesti importanti. Per questo i ragazzi sono stati veramente encomiabili, sempre tutti presenti agli allenamenti e pronti a dare tutto l’uno per l’altro in campo".

Simone Cioni