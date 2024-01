Castellani quasi esaurito. Già 14mila spettatori. Restano pochi tagliandi

Si va verso un Carlo Castellani-Computer Gross Arena tutto esaurito per la sfida di domani alle 12.30 al Milan. Sono già oltre 14mila, infatti, gli spettatori che hanno deciso di passare l’ora di pranzo di domenica sugli spalti dello stadio di viale delle Olimpiadi per assistere ad uno di quei match, che richiama come sempre il pubblico delle grandi occasioni. Oltre alla Maratona Inferiore (settore sempre sold-out per gli abbonamenti), sono infatti già esauriti anche i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Curva Nord Ovest e Settore Ospiti. Restano, però, ancora disponibili i tagliandi di Maratona Superiore, Tribuna Laterale (Nord e Sud) e di Curva Nord. Chi ancora non si è deciso di comprare il biglietto può ancora farlo in extremis.