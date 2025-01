Dal campo. Contro la Juventus fascia sinistra da inventare

Questo pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi da D’Aversa, l’Empoli riprenderà la preparazione in vista della trasferta di domenica alle 12.30 a Torino contro la Juventus. La prima cosa da capire sarà l’entità dell’infortunio di Viti dopo il problema muscolare accusato contro il Bologna al flessore della coscia destra (a fine dicembre si era fatto male all’altra). In giornata, infatti, si sottoporrà ai classici esami strumentali. Contro i bianconeri sarà quasi impossibile vederlo in campo. Un’assenza che sommata alla squalifica di Pezzella apre un problema a sinistra: arretrare come già successo sulla linea dei tre difensori Cacace allargando magari in fascia Maleh o traslocando a sinistra Gyasi con De Sciglio a destra, oppure far esordire in campionato il giovane Tosto lasciando Cacace nel ruolo di esterno a tutta fascia? Salvo naturalmente che D’Aversa non ci sorprenda con qualche altra scelta. Un’altra assenza pesante sarà quella in mezzo al campo di capitan Grassi, anche lui squalificato. Potrebbe sostituirlo Anjorin, anche se è appena rientrato da un infortunio. Di conseguenza è possibile che uno tra Maleh ed Henderson venga inizialmente tenuto in panchina per poter entrare in corsa. Intanto è aperta la vendita dei tagliandi del settore ospiti (1.016 nel primo anello) dell’Allianz Stadium, esclusivamente sul sito web della Juventus, che terminerà sabato prossimo alle 19. Si.Ci.