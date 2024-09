Dal campo. Fazzini e Maleh a rischio . Anjorin e Haas favoriti al centro

Ultima seduta di allenamento mattutina oggi per l’Empoli prima della partenza per Torino, dove domani alle 21 scenderà in campo contro i granata degli ex Ricci e Walukiewicz per accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri intanto, a parte i soliti Perisan, Ebuehi, Belardinelli e Zurkowski, hanno continuato a lavorare a parte Fazzini e Maleh. Il primo sta recuperando dalla lesione di basso grado subita ai flessori dell’anca destra nel match con l’Under 21 dello scorso 5 settembre, mentre il secondo deve ancora smaltire l’affaticamento muscolare rimediato prima della gara di Cagliari. Entrambi sono a rischio per domani, l’obiettivo è quello di metterli a disposizione il derby con la Fiorentina di domenica alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena. In chiave formazione possibile qualche cambio con Marianucci che potrebbe essere impiegato braccetto destro come col Catanzaro, mentre Anjorin e Haas sono favoriti per comporre la coppia centrale di centrocampo. Davanti possibile esordio da titolare per l’ex Pellegri con Solbakken a contendere una maglia ad Esposito. Anche sugli esterni, infine, reclamano un post Sambia a destra e Cacace a sinistra. Il francese potrebbe far rifiatare Gyasi mentre il neozelandese contenderà una maglia a Pezzella.