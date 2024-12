Dal campo. Fazzini, segnali positivi per domenica

Buone notizie in casa Empoli dall’allenamento di ieri. Fazzini, infatti, ha fatto buona parte del lavoro in gruppo ed è quindi sempre più probabile che torni a disposizione già domenica prossima per la difficile trasferta delle 18 a Bergamo contro l’Atalanta. Diverso, invece, il discorso per Solbakken. L’infortunio alla spalla, in un punto dove l’attaccante norvegese ha già avuto problemi in passato, si sta infatti rivelando più grave del previsto tanto da non poter scongiurare in questo momento la possibilità di un intervento chirurgico. Di sicuro, quindi, domenica Solbakken non ci sarà ma a questi punti la sua assenza potrebbe anche prolungarsi per diverse settimane. Si è rivisto in gruppo anche Zurkowski, che potrebbe finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Nei prossimi giorni sarà valutata una sua eventuale convocazione per Bergamo. Contro l’Atalanta, invece, oltre allo squalificato De Sciglio, non ci saranno sicuramente anche gli altri infortunati Sazonov, Haas, Pellegri e Brancolini. La squadra, agli ordini di D’Aversa e del suo staff, proseguirà ad allenarsi da oggi fino a sabato sempre alle 11 al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena.