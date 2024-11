Dal campo. Haas, operazione ok. Ma la sua stagione adesso è già finita. Occhi sul mercato

Come purtroppo si temeva la stagione di Nicolas Haas si chiude qui. Dopo la visita con lo specialista è infatti stata accantonata la possibilità di una terapia conservativa, optando invece per l’operazione chirurgica. Intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunatosi alla vigilia della sfida contro l’Udinese, a cui il centrocampista svizzero è stato sottoposto già ieri dal professor Ramon Cugat alla presenza dello staff medico azzurro presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona. L’operazione è perfettamente riuscita e, dopo alcuni giorni di degenza ospedaliera, Haas inizierà fin da subito il percorso riabilitativo. Un vero peccato, in primis per il mediano che si stava ritagliando uno spazio prezioso all’interno del gruppo, ma anche per l’Empoli che a questo punto a gennaio sarà costretto a tornare sul mercato, visto anche il prolungarsi dell’assenza di Zurkowski. Intanto ieri si è allenato a parte De Sciglio, ma le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Stanno invece lavorando in gruppo Esposito e Anjorin, per i quali la speranza è di averli a disposizione per un minutaggio maggiore sabato a Milano. Dopo l’allenamento di questa mattina, la squadra di D’Aversa tornerà in campo al sussidiario del Castellani anche domani e venerdì sempre a partire dalle 11.