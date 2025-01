Dal campo. Ismajli: solo paura. Ci sarà contro l’Inter

Questo pomeriggio alle 15 al Sussidiario del Castellani riprenderanno gli allenamenti dell’Empoli, dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo da D’Aversa dopo la partita con il Lecce di sabato scorso. Si lavora in vista del prossimo impegno di domenica alle 20.45 a San Siro contro l’Inter. Per quanto riguarda l’uscita di Ismajli dopo appena venti minuti contro il Lecce, si è trattato solo di un malessere legato probabilmente al dolore della mano operata la settimana scorsa. Per quanto riguarda invece le condizioni di Anjorin, che si è fermato per un fastidio muscolare nell’ultimo allenamento, ne sapremo qualcosa di più nella giornata odierna quando si sottoporrà agli esami di rito. In questa settimana si dovrebbe rivedere anche Ebuehi, che è all’ultimo step del proprio recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La squadra poi proseguirà il proprio lavoro di mattina da domani fino a sabato prossimo.