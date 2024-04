DAL CAMPO. Maleh è pronto a riprendersi un posto in mezzo. Conferme in difesa

Ismajli e Berisha ieri mattina non si sono allenati con il resto dei compagni ed è molto probabile a questo punto che non recuperino in tempo per la delicata trasferta di sabato prossimo contro il Lecce, dal momento che continuano a effettuare un lavoro personalizzato. L’Empoli si allenerà anche stamani, domani e venerdì mattina prima di pranzare e poi volare intorno alle 16 in direzione Salento. La sensazione è che la formazione possa essere molto simile a quella che è riuscita a battere il Torino nel pirotecnico 3-2 nell’ultima uscita al "Castellani Computer Gross Arena" con qualche ritocco. Il terzetto di difesa sarà composto da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto, a centrocampo invece spazio a Gyasi e Marin con Maleh che dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, dopo che sabato scorso ha dato il cambio in corsa a Bastoni.

Sulla trequarti Cambiaghi e Zurkowski e davanti il solito ballottaggio fra Niang e Cerri che merita un capitolo a parte. Cancellieri, autore di una delle tre reti segnate contro i granata è pronto ad essere decisivo, entrando ancora una volta dalla panchina.

I.M.