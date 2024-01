Dal campo. Rebus a sinistra. Luperto o Ebuehi nel ruolo di terzino

Prosegue il percorso di avvicinamento degli azzurri alla gara di domenica contro il Milan, all’ora di pranzo. Dopo la seduta mattutina di ieri, Andreazzoli tornerà ad impegnare la squadra oggi alle 11 al Sussidiario (ultima sessione a porte aperte) e poi ancora venerdì e sabato sempre di mattina. Ieri oltre a Bastoni (alle prese con una lesione muscolare di medio/basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra), hanno continuato a lavorare a parte anche Pezzella, Guarino e Bereszynski. Le condizioni del terzino polacco saranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro i rossoneri resta a forte rischio. L’unico terzino di ruolo a disposizione potrebbe quindi essere Ebuehi. Oltre agli infortunati Bastoni, Bereszynski e Pezzella, non ci sarà infatti nemmeno lo squalificato Cacace. Per la corsia sinistra la scelta più logica sarebbe quella di spostare a sinistra Luperto, unico difensore di piede mancino a disposizione, che per altro in carriera ha già ricoperto il ruolo anche se chiaramente si tratta di un adattamento. Così al centro della difesa giocherebbero Ismajli e Walukiewicz con Ebuehi a destra. L’altra soluzione porterebbe invece ad impiegare Ismajli a destra, come successo altre volte, dirottando sulla fascia opposta lo stesso Ebuehi. Il terzino nigeriano, infatti, ha già giocato a sinistra sia in Olanda con l’Ado Den Haag, che in Serie A col Venezia. Gradita sorpresa infine all’allenamento di ieri con la visita dell’ex Francesco Calzona, che a giugno sarà agli Europei come Ct della Slovacchia.