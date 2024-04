Dal campo. Verso il Lecce, recupero difficile per Ismajli

L’Empoli è già sceso in campo per iniziare a preparare la sfida in trasferta a Lecce in programma sabato prossimo. Davide Nicola contro il Torino ha ritrovato vittoria e gol, due fattori fondamentali che erano mancati nelle ultime quattro partite, quando la sua formazione era rimasta a secco di punti e di reti. Il ballottaggio in attacco può essere sempre fra Niang e Cerri con il secondo che ha avuto la meglio dal primo minuto contro il Torino, ma alla fine a essere decisivo è stato il primo che ha trovato la rete vincente, in extremis. E visto che Niang è prezioso proprio quando subentra, viene da pensare che anche nello scontro diretto di Lecce possa partire dalla panchina per poi fare la differenza da subentrato.

Scalpitano però pure Destro e Caputo perché il tecnico ha abbondanza di scelta in avanti e nell’ultima uscita entrambi non sono stati utilizzati. A centrocampo è possibile il rientro dall’inizio di Maleh che è subentrato a Bastoni al ventesimo con i granata ma è ancora presto per fare qualsiasi valutazione sull’undici. Grassi è già tornato fra i convocati per la sfida di sabato scorso con il Toro, ma non ha fatto il suo rientro in campo, mentre per Ismajli serve ancora un po’ di pazienza prima di rivederlo nella lista. Da valutare Berisha e nessun problema per Pezzella che è stato sostituito con il Torino soltanto a causa di crampi. Non ci saranno sorprese dietro la punta con Zurkowski e Cambiaghi dall’inizio, pronto ad alternarsi con Cancellieri. Una staffetta che ha funzionato al massimo e portato reti in entrambi i casi. In questa settimana gli allenamenti saranno sempre al mattino, tranne ieri quando gli azzurri si sono ritrovati per la seduta nel corso del pomeriggio.

I.M.