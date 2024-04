Destro e Caputo pronti a subentrare a gara in corso. Tocca a Niang sostituire Cerri in attacco

Sarà una formazione molto simile a quella che ha battuto il Napoli, quella che affronterà domenica prossima l’Atalanta in trasferta. L’unico cambio (obbligato) sarà probabilmente quello del centravanti. L’infortunio di Alberto Cerri porta infatti Davide Nicola a schierare sicuramente Niang dall’inizio, ma la curiosità sarà capire chi sarà il primo a subentrare fra Destro e Caputo. Il primo cambio in casa della Dea, potrà dare una prima ipotesi sulle nuove gerarchie, anche se le scelte di volta in volta dipenderanno pure dall’avversario che gli azzurri avranno davanti.

Destro è stato schierato per l’ultima volta per 8 minuti con l’Inter il primo di aprile e dall’inizio della Serie A è stato titolare per 2 volte (con Roma e Cagliari) ed è subentrato per 11 volte rimanendo del tutto in panchina in 12 occasioni. Caputo invece è stato inserito per l’ultima volta il 15 marzo per 15 minuti con il Bologna.

Dall’inizio del campionato è stato titolare per 14 volte, ma sempre nella prima parte della stagione, anche a causa dell’infortunio che non gli ha dato tregua. Ora i giochi sono nuovamente aperti. Nelle prossime ore intanto saranno messi in vendita i biglietti per la gara casalinga contro il Frosinone: i prezzi dei tagliandi saranno popolarissimi perché c’è la voglia di riempire il Castellani Computer Gross Arena e far sentire tutto il calore possibile ai giocatori dell’Empoli da parte dei tifosi azzurri sugli spalti. Prima però c’è la sfida in casa dell’Atalanta e oggi è prevista una nuova seduta al mattino così come domani. Poi la conferenza stampa di Davide Nicola e la successiva partenza in direzione Bergamo.

I.M.