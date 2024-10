Eccellenza: risolto consensualmente il rapporto con l’ormai ex tecnico Dell’Agnello. Il Fucecchio cambia in panchina: arriva Targetti

Cinque anni e quasi sei mesi esatti dopo l’ultima volta, Claudio Targetti torna a sedersi sulla panchina del Fucecchio. Subentra a Lorenzo Dell’Agnello, con cui la società bianconera ha deciso di risolvere consensualmente il rapporto di collaborazione. Così come era già successo lo scorso 8 maggio quando il club del presidente Lazzeri e il tecnico pisano avevano annunciato la separazione al termine dell’ultima stagione, salvo poi tornare sui propri passi 23 giorni più tardi.

Dopo 6 gare il Fucecchio è dodicesimo nel girone A di Eccellenza con 6 punti. Targetti torna quindi in pista dopo le dimissioni di fine settembre 2023 al Firenze Ovest, dopo sole tre giornate dell’ultimo campionato di Eccellenza. In precedenza era subentrato alla Larcianese in Promozione nella stagione 2019-20, aveva vinto un campionato di Promozione con il Montespertoli nel 2021-22 e infine esonerato alla decima giornata dell’Eccellenza 2022-23 a San Miniato Basso. A Fucecchio il tecnico di Montelupo ha lasciato un ottimo ricordo con un secondo posto in Eccellenza alle spalle della corazzata Grosseto, dopo un avvincente testa a testa, e l’eliminazione al primo turno degli spareggi nazionali per l’accesso alla Serie D contro i laziali del Valle del Tevere. Targetti ritrova anche 5 giocatori già allenati sei stagioni fa: il portiere e capitano Del Bino, i centrocampisti Cenci e Malanchi (fu lui a lanciarlo in Prima Squadra) e gli attaccanti Rigirozzo e Sciapi.