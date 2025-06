Empoli: 23esimo campionato di Serie B nel 2025-26, tra promozioni e retrocessioni

Il prossimo sarà il 23esimo campionato di Serie B dell’Empoli, che per anzianità è all’undicesimo posto tra le partecipanti al torneo 2025-‘26. Meno partecipazioni le hanno fatte registrare Avellino (20), Mantova (16), Frosinone (14), Juve Stabia (7), Virtus Entella (7), Sud Tirol (3) e Carrarese (3). Posizione che rimarrebbe tale qualora si salvasse la Sampdoria (20), mentre in caso di permanenza della Salernitana (32), scenderebbe di un gradino visto che anche Ternana e Pescara, le due squadre di Serie C che si stanno contendendo l’ultimo posto in B, avrebbero più partecipazioni (31 per gli umbri, 40 per gli abruzzesi).

Nella classifica perpetua della categoria, considerata dalla stagione 1946-‘47 la prima tra i cadetti per l’Empoli, gli azzurri occupano la 23esima piazza con 1.329 punti in 884 partite (media di 1,5 punti a gara), frutto di 344 vittorie e 297 pareggi. Nelle 22 precedenti stagioni il club azzurro ha fatto registrare solo due retrocessioni (1949-‘50 e 1988-‘89) a fronte di ben 7 promozioni (la prima nel 1985-‘86, l’ultima nel 2020-‘21), di cui 3 ottenendo la vittoria del campionato e 2 il secondo posto.

Dopo le ultime due retrocessioni dalla serie A, la permanenza in ‘purgatorio’ è sempre stata minima (due e una stagione), mentre fu più lunga dopo la discesa del 2007-‘08. In quell’occasione ci vollero 6 campionati prima di tornare al piano di sopra, passando per la paura del 2012 quando l’allora squadra di Alfredo Aglietti si trovò a 19 minuti dal baratro della Serie C nel play-out di ritorno contro il Vicenza, vinto in rimonta da 0-2 a 3-2 al Castellani.

Si.Ci.