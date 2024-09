Empoli ancora in campo. Domani match di Coppa. Sarà duello tra imbattute

di Simone Cioni

EMPOLI

Sei partite, tre vittorie ed altrettanti pareggi. Questo lo splendido bilancio di avvio di stagione dell’Empoli che tra Coppa Italia e campionato è ancora imbattuto: 9 reti fatte e appena 3 subite. Il fitto calendario della stagione, però, non permette di soffermarsi troppo su quanto fatto perché all’orizzonte c’è già la prossima partita. E per gli azzurri si tratta dei sedicesimi di Coppa Italia dove sfideranno domani alle 21 il Torino in trasferta. Proprio i granata, insieme alla squadra di D’Aversa e all’Udinese sono la grande sorpresa di questo primo scorcio di stagione. Anche il club di Cairo è infatti a sua volta imbattuto con 4 successi e 2 pari. Tante le similitudine tra le due compagini a partire dal fatto che entrambe hanno cambiato allenatore con Vanoli addirittura all’esordio in Serie A. Sia il Toro che l’Empoli poi sono due squadre difensivamente solide, tre gare senza reti al passivo per Vasquez e compagni e due per i granata, e sono molto più efficaci quando possono agire in velocità ed in verticale. Se andiamo a vedere il valore della rosa, però, il Torino ha un organico quasi tre volte superiore a quello del club di Corsi, oltre 170 milioni di euro contro poco più di 59 milioni, oltre ad essere anche più esperto: mediamente i suoi giocatori hanno giocato ciascuno quasi 70 gare in A contro le 54 degli azzurri. Venendo invece più nello specifico del match di domani, si tratta del quinto confronto in Coppa Italia tra le due squadre con il Torino avanti nel computo generale per due vittorie a una. L’ultimo incrocio, proprio a Torino, risale alla stagione 2004-‘05 con il successo per 5-3 in favore dei granata nel girone eliminatorio, mentre due stagioni prima fu l’Empoli a qualificarsi proprio grazie ad un 2-1 in trasferta dopo l’1-1 dell’andata al Castellani-Computer Gross Arena. Il primo precedente risale invece alla competizione 1984-‘85, quando sempre nel girone eliminatorio ebbero la meglio i torinesi per 1-0 a Empoli. Una partita insomma da vivere con grande serenità per capitan Grassi e compagni visto che sicuramente la Coppa Italia non è un obiettivo della società, come al contrario lo potrebbe essere per il Torino, ma sicuramente l’ennesima possibilità di crescita confermando quanto di buono fatto finora. Un impegno che, viste le tante assenze di questo periodo, arriva forse nel momento meno opportuno mancando un po’ di rotazioni. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà subito all’esecuzione dei calci di rigore.